Lézerágyúkkal szerelné fel az F-15-ös bombázókat az USA - Nyáron kezdik tesztelni

Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését - jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő tudományos és technológiai fejlesztéseiért felelős helyettes államtitkár a Pentagonban.



A helyettes államtitkár azt is közölte újságírókkal, hogy a lézerfegyverrel felszerelt F-15-ös harci bombázó kísérleti repülései pedig a jövő nyáron kezdődnek.



A védelmi minisztérium tavaly nyáron kötött 26 millió dolláros szerződést a Lockheed Martin fegyvergyártó céggel a vadászgépre függeszthető lézerágyú kidolgozására. A fegyverzet alkalmas lesz az azt hordozó gépet támadó rakéták elpusztítására.



A lézerágyút a SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) program keretében dolgozzák ki, s a programba a Lockheed Martin mellett más hadiipari óriások is - például a Northtrop Grumman vagy a Boeing - "bedolgoznak". A légierő a lézeres önvédelmi eszközzel az ötödik generációs harci gépeket kívánja majd felszerelni.



Az idén nyáron tesztelendő lézerágyút F-15-ös harci gépre szerelik, és azt vizsgálják majd, hogy alkalmas lesz-e drónok és robotrepülőgépek elpusztítására. Jeff Stanley hétfőn azt is közölte: egyelőre "van még néhány kihívás, amellyel meg kell küzdeni, elsősorban a súllyal, a mérettel és a teljesítménnyel".



A katonai célokra használt lézersugár szabad szemmel nem látható. Ugyanakkor, ha a lézernyalábot egyetlen célra összpontosítják, akkor a sugár a kiszemelt célt felhevíti, aminek következtében megsemmisül.