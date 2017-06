Villámcsapás miatt nem volt áram a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Encsen szerda délután, és a megye más részein is károkat okozott a vihar - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az áramszünet mintegy három és fél ezer encsi háztartást érintett. Az áramszolgáltató ÉMÁSZ képviseletében Irlanda Boglárka az MTI-nek azt mondta: a városban újra van áram, öt perc alatt egy másik irányból visszaállították a szolgáltatást, a hiba elhárításán dolgoznak.



Halmajon levitte egy ház tetejét az erős szél, az encsi tűzoltók dolgoznak a kár elhárításán. A településen több másik ház is megrongálódott.



Megyaszón beomlott egy ház födémszerkezete a vihar következtében, a lakók kimenekültek a házból, az épület lakhatatlanná vált.



Rátkán villám csapott egy istállóba, a szerencsi tűzoltók eloltották a tüzet.



A katasztrófavédelmi igazgatóság azt is közölte, hogy a megyében kitört heves zivatar jégveréssel is járt.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)