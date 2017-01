Letartóztattak két ujgurt a szilveszteri isztambuli merénylet miatt

Az Anadolu hírügynökség tájékoztatása szerint Omar Aszim és Abuliezi Abuduhamiti korábban került vizsgálati fogságba azzal a gyanúval, hogy fegyveres szervezethez tartozik és segédkezett a 39 halálos áldozatot követelő merénylethez.



A török hatóságok a múlt héten arról számoltak be, hogy a terrortámadás tettese feltehetően a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik, kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Az Anadolu arról is beszámolt, hogy eddig 35 embert vettek őrizetbe a támadással kapcsolatban. A helyi sajtó szerint közülük többen az ujgurok népcsoportjához tartoznak.



A termékeny, de túlnépesedett és szegénység sújtotta medence, amelyen Kirgizisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán osztozik, Közép-Ázsia radikális iszlamistáinak melegágya, ahonnan több száz fiatal csatlakozott az Iszlám Állam terrorszervezethez és annak szövetségeseihez Szíriában.



Peking évtizedek óta harcol a kínai Hszincsiang tartományban a szakadár ujgurokkal, akik az általuk Kelet-Turkesztánnak nevezett terület függetlenségéért küzdenek. Az ENSZ a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalmat 2002 óta terrorszervezetként tartja számon.



A szilveszteri támadás célpontja Isztambulban a helyiek és külföldiek által egyaránt kedvelt szórakozóhely, a Reina klub volt, amely a Boszporusz európai partján van. A télapónak álcázott merénylő egy rendőrt és egy civilt lelőve hatolt be az épületbe, majd sorozatlövő fegyverével vaktában tüzet nyitott az újévet ünneplőkre. A támadás elkövetését az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet vállalta magára.