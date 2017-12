Letartóztattak három boszniai szerbet , akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a srebrenicai mészárlásban

Három boszniai szerbet tartóztattak le a srebrenicai mészárlásban való részvételük gyanújával szerdán a kelet-boszniai Vlasenicában és Han Pijesakon - közölte a boszniai ügyészség.



A három elfogottat háborús bűncselekmények elkövetésével és népirtásban való részvétellel gyanúsítják.



Az ügyészség közleménye szerint az egykori katonák a gyanú szerint 1995 júliusában Vlasenica közelében lecsaptak a Srebrenicát elhagyó civilek menetoszlopára, majd néhány embert elkülönítettek és bezártak egy iskolaépületbe, ahonnan később elvitték, majd a közeli Mrsiciben megölték őket.



A háború után megtalálták a kivégzett áldozatok tömegsírját, a rendelkezésre álló adatok alapján legalább harminc embert öltek meg ott.



A férfiak egyike, Mile Kosoric az 1992-1995-ös boszniai háború idején a boszniai szerb hadsereg egyik parancsnoka volt, míg Rade Garic tisztként szolgált, Momcilo Tesic pedig a katonai rendőrség tagja volt. Rade Garicot továbbá azzal is gyanúsítják, hogy a háború során Vlasenicában több háborús bűncselekményt is elkövetett a civil lakosság és a hadifoglyok ellen, de az ügyészség kínzás, nemi erőszak és gyilkosság miatt is nyomozást kezdeményezett az egykori boszniai szerb katona ellen.



A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én foglalták el a várost, és a békefenntartók szeme láttára mintegy nyolcezer bosnyák férfit és fiút hurcoltak el, akiket a következő napokban lemészároltak. A vérengzést, amelyet a hágai Nemzetközi Törvényszék népirtásnak minősített, a második világháború óta elkövetett legszörnyűbb tömeggyilkosságnak tartják Európában.