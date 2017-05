Leszámolás: négy taxist gyilkoltak meg

Négy taxisofőrt gyilkoltak meg egy turisták által kedvelt közép-mexikói városban, San Miguel de Allendéban - közölték a helyi hatóságok.



A település, ahol sok amerikai nyugdíjas él, kedvelt utazási célja külföldi turistáknak.



Ricardo Villareal polgármester úgy vélekedett, a leszámolás az utcán árusított kábítószer piacának felosztása miatt történhetett.



A városi elöljáró a Radio Formula nevű állomásnak azt mondta, mivel San Miguel egy turistacélpont, a településen folyik kisebb mértékű kábítószer-árusítás. A város ugyanakkor biztonságosnak tekinthető.



Elmondta: a taxisokkal úgy végeztek, hogy a város egy távoli pontjára hívták őket, ahol járművükben gyilkolták meg őket.



A városi hatóságok két sebesültről is tudnak.



Mexikóban jelentősen megnőtt a különböző kábítószerbandák közötti leszámolás a turisták által kedvelt településeken. Ilyen gyilkosságok történtek Cancunban, Zihuatanejóban és Los Cabosban, a támadások célpontjai azonban nem turisták voltak.



A kelet-mexikói Veracruz államban pénteken a helyi ügyészség arról számolt be, hogy öt holttestre bukkantak egy mezőn. A dokumentumból nem derült ki, a gyilkosságokat miképpen követték el, de a helyi sajtó szerint az áldozatokat lefejezték.



Veracruz államra is jellemző a különböző drogkartellek közötti háborúskodás, valamint más a bűncselekmények, de nagy az emberrablások száma is. Az államban több bűnbanda küzd egymással a terület uralmáért. Elsősorban a Los Zetas és a Jalisco Nueva Generación (Jaliscói Új Generáció - CJNG) nevű drogkartellek vívnak véres harcokat.