Leomlott egy társasház Lengyelországban, legalább öten meghaltak

Leomlott egy többlakásos ház szombat reggel a délnyugat-lengyelországi Swiebodzicében, a szerencsétlenségnek eddig öt halálos áldozata van - tudatta Pawel Hreniak, Alsó-Szilézia vajdaság vezetője.



A vajda elmondta: valószínűleg egy ember maradt még, aki nem került elő, utána tovább kutatnak a romok alatt. Wojciech Kopacki, a mentőegységek vezetője arról számolt be, hogy a halálos áldozatok között két gyerek is van.



A közeli Wroclaw tűzoltóságának szóvivője, Daniel Mucha szerint gázrobbanás következtében omlott le a 18 lakásos ház két emelete, és a romok közül kihozott első hat ember közül ketten belehaltak sérüléseikbe.



A mintegy húszezer lakosú kisvárosban a mentés nagy erőkkel zajlik. Hreniak szerint a kutatás vasárnap is folytatódni fog.



Bogdan Kozuchowicz, Swiebodzice polgármestere azt mondta: a ház öreg volt ugyan, a második világháború előtt épült, de nemrég újították fel, és kifogástalan állapotban volt.





Korábban



Leomlott egy többlakásos ház szombat reggel a délnyugat-lengyelországi Swiebodzice kisvárosban, a szerencsétlenségnek eddig két halálos áldozata van, a mentésen dolgozók szerint ugyanakkor 11 ember lehet még a romok alatt.



A közeli Wroclaw tűzoltóságának szóvivője, Daniel Mucha szerint gázrobbanás következtében omlott le a 18 lakásos ház két emelete, és a romok közül kihozott első hat ember közül ketten belehaltak sérüléseikbe.



A mintegy húszezer lakosú kisvárosban a mentés nagy erőkkel zajlik, a helyszínen 23 tűzoltó kocsi legénysége, két mentős csapat és katasztrófamentők dolgoznak.