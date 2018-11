Lengyelországban megemlékeznek a függetlenség visszaszerzésének centenáriumáról

Varsóban az ünnepségek várhatóan a politikai megosztottság jegyében zajlanak. A központi ünnepséget vasárnap délben a varsói Pilsudski téren, az ismeretlen katona sírjánál tartják, amelyet az ország függetlenségéért elesett hősök tiszteletére emeltek 1925-ben. Amint a lengyel államfői hivatal közölte, Andrzej Duda elnök ott fogja bejelenteni a 17. században barokk stílusban megépített, a németek által az 1944-es varsói felkelés leverése után felrobbantott pompás Szász-palota újjáépítését.



Az épületet a lengyel szenátus székhelyének szánják. A fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) vezető politikusai, valamint Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jerzy Buzek, az Európai Parlament volt elnöke külön megemlékezést tart, már vasárnap reggel megkoszorúzzák az ismeretlen katona sírját. Délutánra tervezik az állami szervezésű, de a szombatra virradó éjjel született megállapodás nyomán a nemzeti körökkel közös függetlenség napi felvonulást. A lengyel politikai vezetők és háborús veteránok menetelnek majd, a megmozdulás része lesz katonai díszszemle is. Andrzej Duda arra hívta fel a felvonulásra készülő lengyeleket, hogy kerekedjenek felül a politikai megosztottságon.



Reményének adott hangot, hogy a menetet biztosító rendvédelmi erők megakadályozzák az esetleges incidenseket. Szavai arra utaltak, hogy tavaly a hagyományosan a nemzeti körök által szervezett, tízezrek részvételével megtartott civil meneten felbukkantak rasszista feliratokat tartalmazó transzparensek. Ezeket többek között Duda és Jaroslaw Kaczynski, a jobboldali kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) vezetője is elítélte. Mateusz Morawiecki kormányfő csütörtökön a külföldi tudósítókkal szervezett találkozón elmondta: a transzparenseket külföldiek is vitték, feltehetőleg provokáció történt. Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakcióvezetője a tavalyi lengyel függetlenség napi menetről azt mondta, hogy "több ezer fasiszta, újnáci, fehér fajvédő masírozott Varsó utcáin". Szavai felháborodást keltettek Lengyelországban. Az idei civil menetet a PO jelöltjeként 2006-ban megválasztott, a napokban leköszönő varsói főpolgármester, Hanna Gronkiewicz-Waltz csütörtökön betiltotta, többek között biztonsági okokra hivatkozva. A varsói kerületi bíróság pénteken megsemmisítette Gronkiewicz-Waltz döntését, ő viszont fellebbezett, végleges ítélet még nem született.



Az állami felvonulás bejelentésével Duda és Morawiecki a civil menet főpolgármesteri betiltására reagált. Szerintük az előző években résztvevők tízezreit, ezen belül gyermekes családokat vonzó civil menet betiltása társadalmi konfliktusokhoz vezethetne a függetlenség napján. A főpolgármester pénteken kijelentette: rendbontás esetén kész az állami menetet is betiltani. Az ellenzéki parlamenti tömörülések - kivéve a jobboldali Kukiz´15 mozgalmat - jelezték, hogy nem csatlakoznak a "nagy közös függetlenségi menetként" meghirdetett rendezvényhez. A felvonulást a várható népes részvétel, valamint a lehetséges provokációk miatt is rendkívüli biztonsági intézkedések kísérik, a rendőrséget a katonai rendészet támogatja. A függetlenség napja a legnagyobb lengyel nemzeti ünnep. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 év felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.