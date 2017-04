Lemondta moszkvai látogatását a brit külügyminiszter

Boris Johnson hétfőn látogatott volna Moszkvába, ahol munkaebéden vett volna részt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és közös sajtótájékoztatót is tartottak volna. Johnson találkozott volna orosz emberi jogi aktivistákkal és a helyi brit üzleti érdekeltségek vezetőivel is.



Személyében öt év óta először látogatott volna brit külügyminiszter Moszkvába. Legutóbb William Hague járt az orosz fővárosban 2012-ben.



A brit külügyminisztérium szombati bejelentése szerint azonban Nagy-Britannia elítéli, hogy Oroszország még az ártatlan civilek elleni múlt heti vegyifegyver-támadás után is védi Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerét. A közlemény felszólítja Oroszországot, hogy minden lehetséges módon segítse elő a politikai rendezést Szíriában, és működjön együtt a nemzetközi közösség többi országával annak érdekében, hogy soha ne ismétlődhessenek meg a sokkoló múlt heti események.



A brit külügyminiszter szerint a szíriai fejlemények alapvetően megváltoztatták a helyzetet. Johnson közölte: elsődleges fontosságú feladatának most már azt tekinti, hogy az Egyesült Államokkal és másokkal együttműködve összehangolt nemzetközi támogatást alakítson ki a szíriai tűzszünet megteremtéséhez és a politikai folyamat élénkítéséhez a hét vezető ipari hatalom (G7) április 10-11-én esedékes külügyminiszteri találkozója előtt.



Johnson közölte: mindezt részletesen megvitatta Rex Tillerson amerikai külügyminiszterrel. A brit külügyminiszter szerint Tillerson a terveknek megfelelően ellátogat Moszkvába a jövő héten, a G7-csoport találkozója után.



Boris Johnson most lemondott moszkvai látogatásának tervét a brit külügyminisztérium március elején jelentette be.



Az akkori tájékoztatás szerint Johnson moszkvai tárgyalásainak középpontjában a brit-orosz viszonyrendszer, valamint a szíriai és az ukrajnai válság állt volna.



A brit külügyminiszter a BBC-nek nyilatkozva nemrég kijelentette: Oroszországgal fenn kell tartani a kapcsolatokat, de "nagyon óvatos módon, és mindig figyelni kell, hogy (Moszkva) éppen miben mesterkedik".



Nem sokkal korábban, a brit parlament felső kamarája, a Lordok Háza nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának meghallgatásán úgy fogalmazott: ha esély kínálkozik egy olyan egyezségre Moszkvával, amely Bassár el-Aszad szíriai elnök távozásához vezet, csökkentve ezzel az iráni befolyást a térségben, egyben lehetővé téve a közös fellépést Oroszországgal az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet ellen, "az lehetőséget kínálhat az előrelépésre".