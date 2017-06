Lemondott Sorin Grindeanu román miniszterelnök

A szociálliberális koalíció politikai támogatásától megfosztott, de posztjáról távozni nem hajlandó Sorin Grindeanu román miniszterelnök Victor Ponta volt kormányfőt nevezte ki a román kormány miniszteri rangú főtitkárának pénteken.



Az erről szóló miniszterelnöki döntés hosszas huzavona után jelent meg a közlönyben, mivel Mihai Busuioc, a román kormány eddigi főtitkára nem volt hajlandó saját leváltását ellenjegyezni és megjelentetni a hivatalos közlönyben, ezzel gyakorlatilag megakadályozva a rendelet hatályba lépését. Grindeanunak az akadályt végül úgy sikerült elhárítania, hogy ideiglenesen egy államtitkárra ruházta át a főtitkár hatáskörét, aki Busuioc helyett aláírta a leváltásokról és kinevezésekről szóló kormányfői rendeleteket.



A hivatalos közlöny "visszaszerzése" után Grindeanu azonnal továbbította az őt eltávolítani próbáló szociáldemokrata (PSD) pártelnök, Liviu Dragtnea leghűségesebb embereinek - Sevil Shhaideh kormányfőhelyettesnek és Carmen Dan belügyminiszternek - a lemondását az elnöki hivatal felé.



Mivel kormánya valamennyi minisztere beterjesztette lemondását Augustin Jianu távközlési miniszter kivételével, a két megüresedő tisztség ideiglenes átvételére Jianut és saját magát javasolta az államfőnek. A többi miniszter lemondásának hatályba léptetésével Grindeanu akár két hetet is kivárhat, így biztosítva azt, hogy Romániának működő kornmánya legyen.



"A kormány nem egy párté, hanem Romániáé, nem lehet bezárni, mint egy szupermarketet, működnie kell" - jelentette ki péntek esti első, a Grindeanu-kabinet főtitkári minőségében tartott sajtóértekezletén Victor Ponta. A Dragnea által félreállított, a jelenlegi pártvezetéssel nyílt konfliktusban álló szociáldemokrata politikus bevallotta, nem tartozott leghőbb politikai ambíciói közé ennek a tisztségnek a megszerzése, de Grindeanu segítséget kért tőle, és hozzá akar járulni a "Dragnea által megtorpedózott kormány felszínen tartásához".



Ponta megtiszteltetésnek nevezte, hogy támogathatja Grindeanut, aki szerinte tisztességes ember, "mint minden bánsági". Grindeanu tisztességes tervekkel rendelkezik mind az ország, mind a PSD jövőjét illetően, ha "a PSD még egyáltalán akar bármilyen jövőt" - tette hozzá Ponta.



Elismerte: ideiglenesnek tekinti megbízatását, amely szerinte akkor is eltarthat néhány hétig, ha a PSD-nek sikerül a jövő héten beterjesztendő bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatnia a Grindeanu-kormányt. Ponta azonban kétségét fejezte ki ezzel kapcsolatban, azt állítva, hogy sok szociáldemokrata párttársa elégedetlen azzal, ahogyan Dragnea a párt saját, alig fél éve beiktatott kormányát most el akarja távolítani.



A szociálliberális koalíció szerdán készül bizalmatlansági indítványt megszavazni a parlamentben saját volt kormánya ellen, hogy eltávolítsa Grindeanut a miniszterelnöki tisztségből.