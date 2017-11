Lemondott Robert Mugabe zimbabwei elnök

A legfrissebb jelentések szerint Jacob Mudenda házelnök a bejelentéssel be is rekesztette az államfő alkotmányos eltávolítását célzó eljárás vitáját folytató parlamenti ülést.



A képviselők ujjongással fogadták a házelnök bejelentését, és a Zimbabwét 37 éve irányító elnök lemondását üdvrivalgással fogadta az ezt követelő többezres tömeg is a törvényhozás épületénél.



Mudenda közlése szerint Mugabe a parlamenthez eljuttatott levélben mondott le, amelyben leszögezte: a döntés az övé, célja pedig a zökkenőmentes hatalomátadás szavatolása.