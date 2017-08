Lemondásával fenyegetőzik az olasz belügyminiszter

Lemondással fenyegetett Marco Minniti olasz belügyminiszter, miután a római kormány balközép politikusai nem támogatták őt a nem kormányzati szervezetek (NGO) munkáját szabályozó intézkedések bevezetésében az olaszországi kikötők lezárásával az NGO-mentőhajók előtt - jelentette az olasz sajtó kedden.



A Corriere della Sera napilap úgy tudja, Marco Minniti nem jelent meg a hétfői kormányülésen és lemondással fenyegetett, miután a balközép kormány más miniszterei fenntartásaikat fejezték ki a belügyminiszternek az NGO-kal szembeni fellépése miatt. Marco Minniti ultimátumot intézett: vagy a kormány egésze támogatja migrációs intézkedéseit, vagy lemond tisztségéről. Hétfő este Sergio Mattarella államfő és Paolo Gentiloni kormányfő is elismerését fejezte a belügyminiszter migrációs politikája iránt, ami Marco Minniti maradását eredményezte.



A belügyminiszter a kemény vonalas politika híve a földközi-tengeri embermentésben résztvevő NGO-kal szemben: azok a szervezetek, amelyek nem csatlakoznak a római kormány magatartási kódexéhez, vagyis nem működnek együtt az olasz hatóságokkal, nem szállíthatják olaszországi kikötőkbe a migránscsoportokat. A Jugend Rettet német NGO mentőhajóját az olasz hatóságok lefoglalták, az Orvosok határok nélkül (Msf) és a spanyol Proactiva Open Arms mentőhajóját nem engedték olasz vizekre belépni.



Az olasz parti őrséget irányító Graziano Delrio infrastrukturális miniszter azonban elrendelte, hogy az Msf hajójáról a parti őrség hajói átvegyék a migránsokat, és olasz partokra szállítsák őket. Delrio úgy nyilatkozott, az embercsempészek, nem pedig az NGO-k ellen kell "háborút indítani". Mario Giro külügyminiszter-helyettes elfogadhatatlan nevezte, hogy a migránsokat ne fogadják be és a tengerről visszafordítsák Líbiába. Andrea Orlando igazságügyminiszter is úgy látta, az NGO-kat nem lehet megkülönböztetés nélkül pellengérre állítani, valamint a belügyminiszter nem várhatja el, hogy az NGO-k "az olasz kormány operatív eszközei" legyenek. Arra utalt, hogy a belügyminisztérium rendelkezései szerint minden NGO-mentőhajón egy-egy olasz katonának vagy rendőrnek kell szolgálnia. Az NGO-k többsége erre nemet mondott.



A magatartási kódexet eddig kilenc NGO-ból négyen írták alá (Save the Children, Moas, Sea-Eye és utolsóként a Proactiva Open Arms), de az Sos Mediterranée is jelezte, hogy készen áll csatlakozni.



Elemzők szerint a parlamenti választások előtt álló olasz balközépben a Marco Minniti képviselte pragmatikus szárny és a humanitárius okokból bármilyen zárásra nemet mondó keresztény politikuscsoport került szembe egymással. Az olasz jobbközép ellenzék ellentmondásként kritizálta, hogy a parti őrség átvette az Msf mentőhajójáról az embereket, és arra szólította fel a parti őrség tagjait, tagadják meg a migránsok átvételét az NGO-mentőhajókról