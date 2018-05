Lejárt engedéllyel vezette a forgalomból kivont kisbuszt a sofőr Ceglédbercelnél

azt írja, a hírt az Adevarul közölte román rendőrségi forrásokra hivatkozva közölte, ám azt nem derült ki, hogy a jármű forgalmi engedélyét mennyi időre és milyen kihágások miatt vonták be a hatóságok.A kedden kora délután a 4-es főútonegy Maros megyei rendszámú mikrobusz frontálisan ütközött egy homokszállító teherautóval, a balesetben a mikrobuszban utazó kilenc ember életét vesztette. Mint kiderült,a baleset pillanatában, és az is kiderült, hogy a sofőr már korábban is okozott balesetet.Azazt írja, a fuvarozásból élő vállalkozónak lejárt a személyszállítási engedélye is, tehát a Szlovéniában dolgozó honfitársait „feketén" szállította hazafelé.