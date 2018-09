Lehet, hogy átverés volt a hétvégi mérgezésnek tűnő eset Salisburyben

A BBC által idézett rendőrségi források szerint lehet, hogy átverés volt az a hétvégi incidens, amely a délnyugat-angliai Salisbury városában, az egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök, Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal ellen tavasszal elkövetett mérgezéses támadás helyszínén történt.



A város Prezzo nevű étteremében a hatósági megfogalmazás szerint vasárnap este "egészségügyi incidens" volt, miután egy nő és egy férfi rosszul lett.



A hatóságok azonnal lezárták az éttermet és kordonokkal kerítették el a környék utcáit. A helyszínre vegyvédelmi öltözetet viselő egységek is kivonultak, és a két embert Salisbury kórházába szállították, ahol elsősorban azt vizsgálták, hogy nem a Novicsok nevű, még a szovjet időkben kifejlesztett idegméreg-hatóanyaggal kerültek-e érintkezésbe.



A brit és a nemzetközi szakértői vizsgálatok egybehangzó eredménye szerint ezzel a katonai célokra is használható idegméreggel próbálták megölni márciusban 33 éves lányával együtt a 66 éves Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott.



A támadást, amelynek elkövetésével a Scotland Yard és a brit vádhatóság az orosz katonai hírszerzés két aktív ügynökét gyanúsítja, Szkripal és lánya túlélte. A méreganyagot tartalmazó, elhajított fiolát azonban júliusban két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, Dawn Sturgess Salisburyben megtalálta és mindketten szintén súlyosan megbetegedtek. Rowley felépült, de élettársa a kórházban július 8-án meghalt.



A Salisburyben történt vasárnapi éttermi incidens után, éppen ezen előzmények miatt a brit rendfenntartó, vegyvédelmi és egészségügyi szolgálatok óriási erőket felvonultatva léptek akcióba, bár a kórházi kivizsgálás hamar megállapította, hogy az étteremben állítólag rosszul lett férfi és nő sem a Novicsok hatóanyaggal, sem más méreggel nem került érintkezésbe.



A férfi, a 42 éves Alex King már 2006-ban is a brit lapok címoldalára került, amikor a londoni West End híres bemutatómozijában, az Odeonban fogadásból, a biztonságiakat kijátszva beférkőzött egy filmbemutató gála sztárjai közé, ahol kezet rázott és röviden szóba is elegyedett Károly trónörökössel, a rendezvény díszvendégével.



King a mutatvánnyal saját állítása szerint 100 ezer fontot (több mint 36 millió forintot) nyert.



Kinget két évvel korábban, gyermekekről készült szeméremsértő fotók terjesztéséért elítélték.



A vasárnapi incidensben részes nő a BBC értesülése szerint King felesége, a 30 éves orosz-izraeli Anna Shapiro, aki a The Sun című brit bulvárlapnak a héten azt mondta, hogy "az orosz állam" akarta őket megmérgezni patkányméreggel. A kórházi vizsgálat azonban ezt nem igazolta, és a sztori azóta lekerült a The Sun online felületéről.



A területileg illetékes Wiltshire megyei rendőrség nevek említése nélkül közölte, hogy az éttermi incidensben részes nőt már kihallgatta, és a következő lépés a férfi kihallgatása lesz.



A BBC által szerda éjjel idézett rendőrségi források szerint a hatósági vizsgálat valószínűleg kiterjed arra is, hogy nem átverésről volt-e szó.



Az ügyben eddig nem történt őrizetbe vétel.