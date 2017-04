Legkevesebb 140 katonát megöltek

Legkevesebb 140 afgán katona halt meg abban a pénteki támadásban, amelyben katonai egyenruhát viselő tálib lázadók megtámadtak egy támaszpontot az ország északi részén lévő Balh tartomány székhelye, Mazari-Sarif közelében - közölték szombaton helyi tisztségviselők.



Már pénteken azt mondta egy tisztségviselő, hogy legalább 50 katona halt meg, de az áldozatok száma ennél sokkal több lehet, mert a bázis átvizsgálása akkor még nem fejeződött be. Szombatra kiderült, hogy 2001 óta ez volt a legtöbb áldozatot követelő tálib támadás, amelyet afgán katonai támaszpont ellen követtek el. De hozzátették a szombati nyilatkozók, hogy ez a szám sem végleges még. A sebesültek száma több mint 160.



A fegyveresek katonai járműveken érkeztek a bázishoz, először egy rakétával szétrombolták a bejáratot, majd lövöldözni kezdtek az éppen egy mecsetben imádkozó, illetve azt elhagyó vagy már az étkezdében vacsorázó katonákra. A hadsereg szerint a támadókat - 10 embert - egy kivételével, akit sikerült fogságba ejteni, megölték az órákig tartó tűzharcban.



A támadás után a tálibok szóvivője jelentkezett, és közölte, hogy embereik hajtották végre a támadást, illetve volt köztük négy katona, aki jól ismerte a bázist, és átállt a lázadókhoz.



Balh viszonylag biztonságos tartománynak számított eddig, és itt található az észak-afganisztáni térségért felelős parancsnoki központ is.



A katonák és - egyebek között - rendőrök ellen is rendszeresen támadást intéző tálibok azt követően erősödtek meg Afganisztán több részén, hogy a NATO 2014 végén befejezte harci misszióját az országban, és a külföldi katonák túlnyomó többsége távozott Afganisztánból.