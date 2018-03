Legalább 18-an meghaltak az éjjel a Pápua Új-Guineán egy újabb erős földrengés miatt

Legkevesebb 18 ember halálát okozta egy 6,7-es erősségű földrengés szerdára virradó éjjel Pápua Új-Guinea hegyvidéki Dél-Felföld tartományában, ahol 9 nappal korábban súlyos károkat okozott egy nagy erejű rengés.



A nem sokkal éjfél után bekövetkezett természeti csapás az eddigi legnagyobb utórengés volt a múlt hét hétfői 7,5-es erősségű földrengés óta, amely falvakat döntött romba, földcsuszamlásokat idézett elő, és a legfrissebb adatok szerint 75 embert ölt meg az óceániai Új-Guinea szigetének keleti felén fekvő országban.



"Most kaptam a jelentéseket, hogy 18 ember halt meg az éjjel" - közölte Hela tartomány vezetője, William Bando.



Az újabb földrengés epicentruma az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint Porgera városától 112 kilométerre délnyugatra, fészke pedig mintegy 33 kilométeres mélységben volt.



Hírügynökségek megjegyzik, hogy a pápua új-guineai hatóságoknak és a segélyszervezeteknek még azért küzdenek, hogy elérjék a február 26-i katasztrófa által sújtott zord magasföldi térség településeit.



Segélyszervezetek egy héttel később úgy becsülték, hogy mintegy 150 ezer ember szorul sürgős segítségre. Ausztrália, Új-Zéland és a vöröskereszt is segítséget ígért, de a távoli térség elérése embertpróbáló a veszélyes terepviszonyok, a rossz időjárás, illetve a megrongálódott közutak, kifutópályák és távközlési berendezések miatt. A bajba jutottakat csak helikopterrel lehet kimenekíteni, s a károkat egy héttel a földrengés után még nem sikerült teljesen felmérni.



Helyi médiumok kedden arról számoltak be, hogy 75-re emelkedett a múlt heti földmozgás áldozatainak száma. Kormányzati tisztségviselők egy nappal korábban még 55 halottról tudtak.



Pápua Új-Guinea a mintegy 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a tektonikus lemezek találkozása miatt számos aktív tűzhányó van, és gyakoriak földmozgások.