Lefegyverezték a fegyőröket, 54 rab szökött meg egy brazil börtönből

Két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült szerdán egy brazíliai börtönben kirobbant lázadás nyomán, amelynek következtében 54 rab szökött meg.



Az észak-brazíliai Pará szövetségi államban lévő büntetés-végrehajtó intézetben börtönlakók egy csoportja lefegyverezte a fegyőröket arra kényszerítve őket, hogy nyissanak ki több cellát.



Az így kiengedett foglyok tömegesen megszöktek a börtönből, ehhez segítséget is kaptak egy fegyveres csapattól, melynek tagjai kívülről lőtték az épület körül szolgálatban lévő őröket. Az ekkor kirobban tűzharcban két rab életét vesztette, egy börtönőr pedig megsebesült. A szökésben lévők megtalálását nehezíti, hogy a börtön közelében elterülő sűrű erdős vidéken rejtőzködnek.



Az EFE spanyol hírügynökség szerint 571 elítéltet raboskodik ebben a börtönben, noha eredetileg csak 180 rab befogadására méretezték az épületet. A túlzsúfoltság amúgy is a brazil börtönviszonyok egyik legfőbb problémája, arról nem is beszélve, hogy néhány nemzetközi szervezet szerint világviszonylatban ebben az országban vannak a legembertelenebb körülmények a büntetés-végrehajtó intézményekben.



Hivatalos adatok szerint tavaly decemberben a brazil "börtöntársadalom" létszáma 726 ezer 712 volt, ez 104 ezerrel több, mint amennyi 2014-ben volt. A cellákban ülők számát tekintve Brazília a harmadik helyet foglalja el a világon az Egyesült Államok és Kína mögött. E dél-amerikai ország valóságos "börtönválságot" él át 2017 eleje óta, ugyanis különféle bűnbandákhoz tartozó rabok ütköztek meg a börtönökben Amazonas, Roraima és Riío Grande do Norte szövetségi államokban.