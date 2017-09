Leesett a hídról és meghalt a színészóriás

Meghalt Jan Tríska neves cseh színész, aki számos amerikai filmben is szerepelt. A nyolcvanéves művész hétfőn kórházban halt meg, miután új filmje forgatása előtt a Károly-hídról beesett a Moldvába és súlyos sérüléseket szenvedett - közölték hétfőn Prágában.



A rendőrség vizsgálja az ügyet, a híd kameráinak felvételeit, de az az általános vélemény, hogy Jan Tríska véletlen baleset következtében esett a folyóba.



Jirí Mádl, Tríska színész barátja újságíróknak elmondta: Jan Trískának szokása volt, hogy minden új filmje forgatása előtt sétált egyet a Károly-hídon, és ha lehetett, egy-két percre a híd kőkorlátjára is felmászott. Mádl valószínűsíti, hogy Tríska szombaton is ezt tette, és így történhetett meg, hogy beleesett a Moldvába.



A Zdenek Sverák rendezte Na strese (A tetőn) című film forgatásának megkezdését a tragédia miatt elhalasztották. Az alkotásban a főszerepet játszotta volna Jan Tríska, aki Sverák Obecní skola című filmjében szerzett hírnevet magának.



Jan Tríska 1977-ben aláírta a Charta 77 emberi jogi mozgalom felhívását, majd az Egyesült Államokba emigrált. Václav Havel volt csehszlovák és cseh államfő közeli barátja volt, és a rendszerváltás után gyakran látogatott Csehországba, ahol újra színdarabokban és filmekben kapott szerepet.



Az Egyesült Államokban 44 filmben szerepelt, egyebek között a Ragtime és a Larry Flynt, a provokátor című filmekben is játszott.