Lebénulhat Franciaország - 1500 helyszínre hirdettek tiltakozó akciókat az üzemanyag adójának emelése miatt

Kiszámíthatatlan az üzemanyag adójának emelése ellen Franciaországban szombat reggel kezdődő spontán tiltakozó megmozdulás mérete: a közösségi oldalakon szerveződő politikamentes civil csoportok 1500 helyszínre hirdettek akciókat, de csak alig százat jelentettek be a rendőrségen.



Az interneten felháborodott autósok által néhány hete indított, a gépkocsikban kötelezően tartandó láthatósági sárga mellényről elnevezett sárga mellényesek mozgalma nagyobb útkereszteződések, benzinkutak, bevásárló központok, repülőterek, pályaudvarok, autópályák le- és felhajtóinak elfoglalására, valamint a párizsi körgyűrűn forgalomlassító akciókra kérik az autósokat szombat reggel 7 órától az üzemanyagok környezetvédelmi adójának jövőre tervezett emelése miatt. A tiltakozók szombat délben a francia elnöki hivatal elé szerveznek tüntetést.



"Nagyon figyelmesek és óvatosak leszünk, hogy a tiltakozáshoz való jogot tiszteletben tartsuk, de a közlekedési szabadságot szavatolni kell" - mondta pénteken Edouard Philippe miniszterelnök. "Tiltakozni lehet, de lebénítani az országot, amikor a mentőautóknak muszáj közlekedniük, amikor mindenki szeretne holnap közlekedni, az természetesen elfogadhatatlan" - tette hozzá.



A forgalom akadályozása két év szabadságvesztéssel és 4500 eurós pénzbüntetéssel járhat, a be nem jelentett akciók szervezői hat hónap szabadságvesztéssel és 7500 eurós pénzbüntetéssel sújthatók, de elemzők szerint a szigorú büntetési tételek inkább elrettentésre szolgálnak, kiszabásukra még nem volt példa.



A figyelmeztetés mellett a miniszterelnök jelezte: a kormánynak nem célja "csapdát állítani a franciáknak" vagy megfizettetni velük annak a következményét, hogy milyen gépkocsit választottak. Emlékeztetett arra, hogy a rezsicsökkentő támogatásokat az eddigi 3 millióról mintegy 5,6 millió háztartásra terjeszti ki a kormány jövőre, így ezen a jogcímen félmillió euróval nőnek a költségvetési kiadások annak kompenzálásaként, hogy a gázolaj áfája literenként 6,5 eurócenttel, a benziné pedig 2,9 eurócenttel emelkedik. A legszerényebb jövedelmű autósok az eddigi 2 ezer euró helyett 4 ezer eurós támogatást kapnak, ha energiatakarékosabb gépjárművet vásárolnak.



A kormány ígérete a kompenzálásokról és az üzemanyagáraknak az elmúlt napokban bekövetkezett csökkenése semmilyen hatással nem volt a mozgalomra, és nem tántorította el a szervezőket a szombati akciótól.



A megmozdulás méretének és jellegének kiszámíthatatlansága miatt az autópályákat működtető Sanef vállalat azt kérte az autósoktól, hogy aki teheti, ne üljön szombaton gépkocsiba, mert jelentős fennakadásokra kell számítani.



A spontán szerveződő és vezetők nélküli mozgalom láthatóan a politikai ellenzéket is meglepetésként érte: az ellenzéki politikusok szolidárisak a tiltakozókkal, de óva intenek a törvénytelen akcióktól.



Martine Aubry, az észak-franciaországi Lille szocialista polgármestere pénteken azt mondta: megérti a sárga mellényeseket, akik a kormány "szociális, adóügyi és környezetvédelmi igazságtalansága" miatt vonulnak utcára. A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon és a szuverenista jobboldali Talpra Franciaországot vezető Nicolas Dupont-Aignan az utcán fog tiltakozni, a Nemzeti Tömörülés (volt Nemzeti Front) képviselőivel együtt, de vezetőjük, Marine Le Pen jelezte, hogy bár szolidáris, nem vonul utcára, ahogy Olivier Faure, a szocialisták főtitkára sem.



Az Odoxa közvélemény-kutatóintézetnek csütörtökön és pénteken 1005 francia nagykorú állampolgár megkérdezésével készült felmérése szerint a franciák 74 százaléka támogatja a sárga mellényesek mozgalmát, akik a francia kormány gazdaságpolitikája elleni általános elégedetlenség jelképévé váltak néhány nap alatt. A felmérésből az is kiderül, hogy a sárga mellényesek között többségben vannak a vidéken vagy a nagyvárosok peremén élő, munkájukhoz gépkocsit használó kisvállalkozók és fiatal munkavállalók. Emmanuel Macron államfő gazdaságpolitikájáról elemzők és felmérések szerint az emberek többsége azt gondolja, annak ellenére, hogy a statisztikák szerint a franciák vásárlóereje összességében emelkedik, elsősorban a magasabb jövedelműeknek kedvez, és az államfő nem képes a nagyvárosoktól távoli vidéki Franciaország mindennapjainak nehézségeit megérteni.