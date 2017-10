Las Vegasi tömegmészárlás: a hotel biztonsági őrét is meglőtte Paddock

A Las Vegas-i lövöldözés elkövetője, Stephen Paddock a tömegmészárlás előtt pár perccel meglőtte a szálloda egyik biztonsági őrét is - osztott meg egy eddig nyilvánosságra nem került információt Joe Lombardo seriff hétfői sajtótájékoztatóján.



A seriff elmondta: Jesus Campost, a Mandalay Bay szálloda biztonsági őrét valaki riasztotta a 32-ik emeletről. Az őr október 1-én, vasárnap este 9 óra 59 perckor ért fel az emeletre, és Stephen Paddock ekkor lábon lőtte őt.

Az elkövető ezután a szállodai ablakból mintegy 10-11 percen keresztül lőtt a szálloda melletti countryfesztivál vendégseregére.



Joe Lombardo seriff további részleteket nem közölt.



A múlt héten a rendőrség még azt mondta, hogy Paddock már javában lövöldözött, amikor Jesus Campos az emeletre érkezett, és Paddock az ajtón keresztül eresztett a lábába golyót.



A Las Vegas-i rendőrség egyébként továbbra is a sötétben tapogatódzik azzal kapcsolatban, hogy milyen indatékai voltak Paddocknak. Annyit sikerült kideríteni, hogy szerencsejátékos volt, nagy összegekben játszott, és mivel törzsvendég volt a szállodában, a szobát ingyen kapta meg.



Hétfőn a rendőrség ismét kihallgatta Paddock öccsét és több családtagját, de Lombardo seriff az újságírók kifejezett kérdéseire is csupán annyit közölt, már egyértelmű, hogy a férfi egyedül követte el tettét.