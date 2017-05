Lapértesülés: Peking megbénította a CIA tevékenységét Kínában

A kínai kormány "módszeresen felszámolta" az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) tevékenységét Kínában 2010 és 2012 között, az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb biztonsági résének köszönhetően - jelentette szombaton a The New York Times (NYT) című lap.



Az újság tíz jelenlegi és volt - névtelenséget kérő - hírszerzési tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a biztonsági rést eddig még nem sikerült azonosítani, ami miatt a CIA mintegy 20 informátorát vették őrizetbe vagy gyilkolták meg 2010 és 2012 között Kínában. A lap úgy tudja: a kínai hatóságok legalább egy tucat informátorral végeztek a szóban forgó években, szétzilálva a CIA által évek alatt kiépített hálózatot. Az egyik informátort egy kínai kormányzati épület lőtték agyon - erősítette meg három tisztségviselő is a NYT-nek. Szerintük ez üzenet volt a többieknek, hogy ne dolgozzanak össze Washingtonnal.



A biztonsági résnek rendkívül káros hatása volt, amely csak a Szovjetunió fennállása idején, majd Oroszországban Aldrich Ames és Robert Hanssen kémek miatt elvesztett hírszerzési források számával vetekszik - olvasható a lapban. Ames az 1980-as években, Hanssen pedig 1979 és 2001 között szolgáltatott ki információt Moszkvának.



A NYT szerint az amerikai hírszerzés és biztonsági szolgálatok egyelőre megosztottak abban, hogy a biztonsági rés forrása egy beépített ember a CIA berkeiben vagy esetlegesen Kínának sikerült feltörnie az amerikai hírszerzés rejtett kommunikációs rendszerét, amelyet a külföldi forrásokkal való érintkezéshez használt.



A CIA-források kínaiak általi felszámolása 2010-ben vette kezdetét, amikor az amerikai hírszerzés a kínai kormánnyal kapcsolatos nagyon jó minőségű értesülésekhez kezdett hozzáférni az államigazgatáson belülről származó informátoroktól, a többi között olyan emberektől, akik elégedetlenek voltak a pekingi vezetés korruptsága miatt - mondta négy illetékes az amerikai lapnak. Hozzátették: az információk az év végére elapadtak, majd a források kezdtek eltűnni 2011 elején.



Mikor egyre több forrás gyilkoltak meg Kínában, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a CIA karöltve vizsgálatot indított a biztonsági rés feltárására, górcső alá véve a pekingi műveleteket és az Egyesült Államok ottani nagykövetségének minden egyes munkatársát. A vizsgálat végül egy volt CIA-ügynökre összpontosult, aki a Kínával foglalkozó ügyosztályon dolgozott, azonban nem volt elegendő bizonyíték a letartóztatásához - írta a lap, amely szerint más nyomozók abból indultak ki, hogy a kínai hírszerzés feltörhette a CIA rejtett kommunikációs rendszerét. Megint más nyomozók úgy vélekedtek, hogy a biztonsági rés a kémek gondatlanságára vezethető vissza, így például folyton ugyanazt az útvonalat és találkahelyeket használták vagy olyan éttermekben jöttek össze, ahol lehallgatta őket a kínai hírszerzés.



A NYT szerint 2013-ra az amerikai hírszerzőknek már sikerült megakadályozniuk Kínát abban, hogy azonosítani tudja helyi ügynökeiket, a CIA pedig azóta is kémhálózatának újjáépítésén dolgozik.



A CIA elutasította, hogy kommentálja a NYT cikkét.