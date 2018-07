Kurz: szükséges a Szlovénia és Ausztria közötti határellenőrzés bevezetése

Bécsi sajtótájékoztatóján Kurz elmondta, a csütörtöki, osztrák-német egyeztetés kulcsfontosságú kérdés Ausztria számára, ugyanis Bécs el kívánja kerülni a szomszédos, különösen a déli szomszédjaival közös határainak ellenőrzését. Emellett azon kíván dolgozni, hogy megszüntethető legyen az unión belüli határellenőrzés is.



Mint mondta, meg kell várni, hogy mit dönt Németország, és annak ismeretében fog Ausztria lépéseket tenni.



Megerősítette, hogy soros uniós elnökségének ideje alatt Ausztria egy biztonságos Európa megteremtésén fog dolgozni, elsődleges feladatnak tekintve az illegális migráció visszaszorítását. "Bécs védelmet nyújtó Európát akar, amelyhez gyors és gyakorlati, európai megoldásokra van szükség. Ez Európa jövőjébe vezetett befektetés" - jelentette ki.



Mint hangsúlyozta, az osztrák elnökség a külső határok védelmét kiemelt fontosságúnak tartja, ennek érdekében az unió határvédelmi ügynöksége (Frontex) megerősítését támogatja. Emellett szorosabb együttműködésre törekszik a szomszédos, különös tekintettel az észak-afrikai országokkal, amelyekkel Ausztria egy csúcstalálkozó előkészítésén dolgozik.



Kiemelte, Ausztria meg akarja szüntetni a kontroll nélküli Európát, a kontinensen ugyanis a rendnek, a biztonságnak és jogállamiságnak kell a középpontban állnia. Véleménye szerint másként kell gondolkodni a migrációról. Nem elég kezelni, hanem megoldást kell találni a migráció problémájára, elsősorban a külső határok védelmével, emellett megegyezésre van szükség a partnerországokkal a nemzetközi védelemre nem jogosultak visszafogadásáról, amely az embercsempészet ellen folyatott harcban is fordulatot hozhat.



Ezzel kapcsolatban elmondta, a dublini rendszer reformjának ügyét az osztrák uniós elnökség napirenden tartja, noha nem számít áttörést jelentő eredményre. Hozzátette, Ausztria sosem gondolta, hogy a visszaküldés rendszere hatékonyan működhetne. A visszaküldés gyakorlati megvalósításán azonban továbbra is dolgozni kell, de ezt megelőzően a partner- és tranzitországokkal eredményt hozó megbeszélésre kell törekedni, valamint dűlőre kell jutni az unión kívüli befogadó központok kérdésében is.



Tájékoztatóján az osztrák kancellár kijelentette, nem lehetnek másodrangú államok és állampolgárok Európában. Ausztria el akarja tüntetni az Európa keleti és nyugati fele közötti megosztottságot.



A soros EU-elnöki tisztséget július 1-jétől betöltő Ausztria vezetője végezetül kitért arra is, hogy Európának a szomszédos régióban is aktívnak kell maradnia, ugyanis az unió biztonsága a térség stabilitásában rejlik. Kiemelte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási kilátásainak fontosságát.



El kell kerülni, hogy más országok, köztük Oroszország megerősítse befolyását a régióban - hangsúlyozta tájékoztatóján Sebastian Kurz.