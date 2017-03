Kurdok tízezrei tüntettek Frankfurtban a török alkotmányos népszavazás ellen

Mintegy 30 ezer kurd tüntetett szombaton Frankfurtban a török kormány politikája és az áprilisi népszavazás ellen "Nem a diktatúrára - igen a demokráciára és szabadságra" jelszóval.



A nagy rendőri készültség mellett lezajlott demonstráció, melyet a kurd újév (newroz) ünnepére időzítettek, békésen zajlott le - jelentette a dpa.



A résztvevők elsősorban a Recep Tayyip Erdogan török elnök és a török kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) által kezdeményezett, az alkotmányreformot szentesítő népszavazás ellen tiltakoztak, amely elnöki rendszert vezetne be Törökországban, nagymértékben kibővítve Erdogan jogköreit. A népszavazást április 16-ra tűzték ki, de a Németországban élő török állampolgárok már március végétől leadhatják szavazatukat.



A tüntetők az "Éljen a kurd nép ellenállása" jelmondatot skandálták, és Abdullah Öcalan bebörtönzött kurd vezető, a Németországban is terrorszervezetnek minősített Kurd Munkáspárt (PKK) vezetőjének arcképét tartották a kezükben. A német szövetségi kormány éppen a közelmúltban tiltotta meg Öcalan arcképének nyilvános mutogatását. A rendőrök többször is felszólították a tüntetőket az Öcalan-portrék eltüntetésére, de miután ez elmaradt, közölték, hogy a demonstrációról videofelvételeket készítenek.



A frankfurti rendőrség nagy erőkkel biztosította a tüntetést, vízágyúkat is készenlétbe helyezett, tekintettel arra, hogy a korábbi hasonló tüntetések során összetűzések történtek kurdok és törökök között, de ezúttal a demonstráció békésen zajlott le.