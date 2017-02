Külföldre készül a cseh orvostanhallgatók negyede

KKülföldön készül munkát vállalni tanulmányai befejeztével a cseh orvostanhallgatók több mint negyede - derült ki abból a felmérésből, amelyet a prágai Health Care Institute szervezet készített a cseh orvosi egyetemek 4., 5. és 6. éves hallgatói körében.



A tavaly decemberben készített országos felmérés hétfőn nyilvánosságra hozott eredménye szerint Csehországban tervez munkába állni a megkérdezett orvostanhallgatók 73 százaléka, míg 27 százalék külföldre, elsősorban Nyugat-Európába készül.



"A külföldre való távozás legfőbb oka a magasabb fizetés" - vélekedett Tomás Zima, a prágai Károly Egyetem rektora.



Maguk a diákok a felmérésben a magasabb fizetéseket a harmadik helyre tették. A külföldre távozás legfőbb okaként azt jelölték meg, hogy ott sokkal jobbak a szakképzési feltételek, és könnyebb az őket érdeklő szakosodási terület kiválasztása. A második ok az, hogy a külföldi kórházakban szerintük jobbak a munkafeltételek és jobb a munkahelyi kollektíva is, mint a csehországi egészségügyi intézményekben. Csak ezek után következett a csehországinál magasabb fizetés. További okok között szerepelt a külföldi tapasztalatok szerzése és egy világnyelv jobb elsajátítása.



A cseh orvosi kamara szerint évente mintegy 1000-1100 hallgató végez a cseh orvosi egyetemeken. Tanulmányai befejezése után azonnal az utóbbi években átlagban 150-160 hallgató ment külföldre, a legtöbben Németországba, ahol a cseh sajtóban közölt információk szerint 3500-3800 eurós havi bruttó fizetést kapnak. Csehországban a kezdő orvosok fizetése ezer euró alatt van.



A német orvosi kamara már több éve tavasszal rendszeresen néhány napos orvostoborzó kampányt rendez Prágában, amelyen az egyes kórházak, egészségügyi intézmények konkrét helyekre keresnek fiatal orvosokat, és érdeklődés esetén segítséget nyújtanak a szükséges adminisztrációs ügyek, nyelvvizsgák elintézésében is.



Csehországban az orvosok és a nővérek hiányát ugyanakkor többnyire szlovákiai orvosokkal és nővérekkel oldják meg, akiknek nincsenek nyelvi problémáik, mert a cseh és a szlovák nyelv nagyon hasonlít egymáshoz. A cseh orvosi egyetemeknek rendszeresen nagyszámú szlovák hallgatója is van, akiknek egy része végül szintén Csehországban marad.