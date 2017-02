Kreml válasza a Fehér Háznak: a Krím Oroszország része, és nem adja vissza

"Saját területeinket nem adjuk vissza. Krím az Oroszországi Föderáció területe" - mondta Zaharova.



Sean Spicer fehér házi szóvivő kedden, szokásos napi sajtóértekezletén a Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó lemondásával kialakult helyzetre reagálva azt hangoztatta, hogy az új amerikai kormányzat keményen fog fellépni Oroszországgal szemben, még akkor is, ha bizonyos területeken szeretne együttműködni vele. A szóvivő szerint "az egész helyzet iróniája, hogy az elnök változatlanul hihetetlenül kemény" Oroszországgal szemben. Donald Trump változatlanul napirenden tartja az Oroszország által elcsatolt Krím félsziget ügyét, "amelynek elfoglalását az előző amerikai kormányzat lehetővé tette" - mondta Spicer.



"Trump elnök nagyon világossá tette, hogy elvárja az orosz kormányzattól az ukrajnai erőszak csökkentését és a Krím visszaadását" - fogalmazott Spicer.



Zaharova megerősítette, hogy a G20-ak február 16-17-i külügyminiszteri találkozója alkalmával Szergej Lavrov orosz külügyminiszter külön tárgyalóasztalhoz ül amerikai kollégájával, Rex Tillersonnal. Ez lesz az első megbeszélésük. A kétoldalú kapcsolatokon kívül megvitatják azokat a nemzetközi kérdéseket és válsághelyzeteket is, amelyekben együttműködhet a két ország. Lavrov február 17-18-án, a Müncheni Biztonságpolitikai Értekezlet alkalmával tárgyalóasztalhoz ül Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral és Federica Mogherinivel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, valamint a török, a francia, a szlovák és a horvát kollégájával is.



Zaharova sajtótájékoztatóján beszélt a szíriai helyzetről is, arról, hogy újabb károkat tárt fel egy, a Moszkvában kedden bemutatott videó Palmüra ókori romvárosban végzett pusztításról.



"Sajnos, mondhatjuk, hogy az ókori építészeti és kulturális műemlékekből alig maradt valami" - mondta Zaharova. Arra figyelmeztetett, fennáll annak a veszélye, hogy a terroristák nemcsak a még épen maradt palmürai műemlékeket is levegőbe röpítik, hanem megtámadják a környékbeli lakóházakat is.