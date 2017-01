Kreml: minél előbb találkozik Putyin Trumppal, annál jobb

A TASZSZ orosz hírügynökség által ismertetett nyilatkozatában Peszkov elmondta: várható, hogy Putyin a bevett protokoll szerint üdvözöli majd Trumpot a január 20-án esedékes beiktatása alkalmából.



"A továbbiak tőlük, az ő döntésüktől függenek majd" - mondta, hozzáfűzve, hogy a két vezetőnek "minden esetben beszélnie kell majd egymással".



"Minél előbb, annál jobb" - válaszolt a szóvivő arra a kérdésre, hogy mikor találkozhat egymással a két elnök.



"Tekintettel a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi állapotára és a feszültségre, amely egyebek között a két ország közvéleményében is megmutatkozik, természetesen az a legjobb, ha leülnek egymással szemben, hogy megbeszéljék azt, amit szükséges" - vélekedett.



Mint mondta, tiszteletet érdemel Trumpnak a párbeszédre és a nyitottsága arra, hogy megkülönböztesse a hazugságot az igazságtól, de a Kremlnek célszerű lenne megvárni, hogy a megválasztott elnök átvegye feladatkörét.



"Természetesen üdvözöljük ezt az új hangnemet" - mondta.



"Tudjuk, hogy az Egyesült Államok megválasztott elnöke nagyon sikeres üzletember. De amikor a Fehér Házban találja majd magát, amikor hivatalban lévő elnökké válik, akkor sok minden megváltozik majd. Meg kell várni és meg kell nézni milyen lesz a hangneme" - tette hozzá.



"Tiszteletben tartjuk, hogy kész a beszélgetésre, tiszteletben tarjuk a készségét, hogy megértse, mi az álhír és mi nem az. Ugyancsak tiszteletbe tartjuk azt, hogy kész párbeszéd révén, nem pedig nyílt konfrontáció útján megoldani a problémákat. Régóta várunk erre" - fogalmazott Peszkov.



Mint mondta, a "részletekben fontos dolgok" rejlenek. "És mi elég türelmesek vagyunk, megvárjuk a beiktatást, azt, hogy Trump elkezdje ellátni elnöki feladatkörét" - közölte a szóvivő.



Hozzátette, az új amerikai kormányzatnak ki kell jelölnie azokat a területeket, amelyeken célszerű együttműködnie Oroszországgal a nemzetközi színtéren. Lehetőségként említette az Iszlám Állam terrorszervezet elleni közös fellépést. Ugyanakkor elismerte, hogy a két ország "túl hatalmas" ahhoz, hogy mindenben meg tudjon állapodni egymással.



Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország nem hajtott végre hackertámadásokat az Egyesült Államokban és Putyin ilyenekre nem adott utasítást. Kizárta annak a lehetőségét is, hogy bármely orosz szerv az elnök tudta nélkül szánta volna rá magát hasonló lépésre.



"Ez lehetetlen. A hivatalos Moszkva nem áll ezen kibertámadások mögött" - állította a szóvivő.



Felhívta a figyelmet arra, hogy Putyin elnök weboldalát is támadások százai, olykor ezrei érik, hol az Egyesült Államokból, hol Kínából, hol Indiából, hol pedig európai országokból.



"De ez nem teremt olyan helyzetet, hogy bejelentsük: ez Obama elnök utasítása alapján történt, vagy a Fehér Ház áll ezen támadások mögött. Ha ilyesmit jelentenénk be, önök azt gondolnák, hogy "ó, ezek az oroszok megőrültek"". - fogalmazott.



A kérdésre, hogy vajon Trumpnak nincs-e igaza, amikor azt mondja, hogy a kibertamadásokat Oroszország követte el, Peszkov kijelentette: "egyáltalán nincs igaza."