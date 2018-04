Közvetlen telefonösszeköttetést létesítettek a dél-koreai államfő és az észak-koreai vezető között

Dél-Korea kezdeményezte az első próbahívást helyi idő szerint délután négy előtt, és gond nélkül működött - mondta el Jun Kun Jung, a szöuli elnöki hivatal egyik tisztségviselője. "Olyan volt, mintha a közvetlen szomszédunkat hívtuk volna fel" - tette hozzá az újságíróknak nyilatkozó hivatalnok. A telefon a dél-koreai elnök dolgozóasztalán található.



Később Észak-Korea is kipróbálta a hívásindítást, hogy kiderüljön, mindkét irányban működik-e a közvetlen összeköttetés. A próbahívások teljes hossza 4 perc 19 másodperc volt az idézett tisztségviselő szerint.



A szöuli elnöki palota, a Kék Ház több munkatársa rámutatott, hogy a közvetlen kommunikációs vonalnak köszönhetően tovább enyhülhet a feszültség a Koreai-félszigeten. Kiemelték, hogy a múltban több határvillongás oka a félreértés vagy a kommunikáció hiánya volt a felek között, ami így megoldódhat.



Kim és Mun megegyeztek, hogy még az április 27-i csúcstalálkozójuk előtt kipróbálják a telefonvonalat.



A forródrót beüzemeléséről a múlt hónap elején született megállapodás, miután a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Csung Jui Jong Phenjanban találkozott Kimmel. Az észak-koreai vezető akkor jelezte, hogy Munnal és Donald Trump amerikai elnökkel is hajlandó találkozni. A megbeszélések a várakozások szerint érzékeny kérdéseket is érintenek majd, köztük a koreai konfliktus lezárását és Észak nukleáris programját. Az 1950-53 közötti koreai háború nem békeszerződéssel, hanem csak fegyverszünettel ért véget, ezért a két ország elvileg máig hadban áll egymással.