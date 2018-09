Közösen pályázik a 2032-es nyári olimpia megrendezésére a két Korea

Egyezségre jutott a két Korea arról, hogy közös pályázatot készít a 2032-es nyári olimpia megrendezésére.



Az erről szóló közlemény azután jelent meg, hogy Kim Dzsong Un, a Koreai NDK vezetője és Mun Dzse In, a Koreai Köztársaság elnöke csúcstalálkozón egyeztetett egymással.



A felek abban is megállapodtak, hogy a két ország "közösen vesz részt" nemzetközi versenyeken, köztük a 2020-as tokiói olimpián.



Az ötletet a múlt héten Do Dzsong Hvan dél-koreai sportminiszter vetette fel, amikor lehetségesnek nevezte egy közös koreai pályázat benyújtását.



Az együttműködés az idei, phjoncshangi téli olimpia sikerére épül: az észak-koreaiak ötkarikás részvétele nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség a félsziget két országa között.