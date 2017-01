Közepes földrengések rázták meg Olaszország középső részét, Rómában is érezni lehetett

Sérültekről és károkról egyelőre nem érkeztek hírek. Hírügynökségi beszámolók szerint Rómában elővigyázatosságból két metróvonalat is kiürítettek a rengések miatt.



Az amerikai földtani intézet jelentése szerint az első, 5,3-as erejű földrengés középpontja 104 kilométerre északkeletre volt Rómától, és mindössze hét kilométerre Amatrice városától, amely súlyos károkat szenvedett a tavaly augusztusi nagy erejű földrengésben. Hasonló erősségű volt a második szerdai rengés is.



A 6,1-es fokozatú amatricei földrengésben háromszázan haltak meg, épületek és lakóházak ezrei semmisültek meg. Azóta több mint 45 ezer utórengés volt a térségben. Októberben történt egy 6,6-os fokozatú is - ez volt az elmúlt 36 év legerősebb földrengése.



Az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet jelentése szerint az elmúlt hónapok rengései 600 négyzetkilométernél nagyobb területen változtatták meg a térség domborzatát, az epicentrum környékén például mintegy 70 centimétert süllyedt a talaj.