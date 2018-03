Közeledik egymáshoz Észak- és Dél-Korea

"Kielégítő" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba menesztett dél-koreai küldöttség tárgyalásai, egyebek közt egy csúcstalálkozó szándékáról - közölte kedden az észak-koreai állami média.



Kim Dzsong Un hétfő este vacsorán látta vendégül a tízfős dél-koreai delegációt, élén a nemzetbiztonsági hivatalt vezető Csung Ej Jonggal, és őszinte tárgyalásokat folytatott annak tagjaival - jelentette a KCNA hírügynökség.



A megbeszélések témái között szerepelt egy esetleges csúcstalálkozó, "a Koreai-félszigeten uralkodó, égető katonai feszültség enyhítésének" lehetősége, valamint a párbeszéd folytatása - írta angol nyelvű jelentésében a KCNA.



Kim 2011-es hatalomra kerülése óta ez volt az első alkalom, hogy magas rangú dél-koreai tisztségviselőkkel találkozott, s a megbeszélésekre nem sokkal azután került sor, hogy az északi vezető húga, Kim Jo Dzsong februárban egy nagyobb delegáció élén felkereste Dél-Koreát a phjongcshangi téli olimpia idején.



A találkozó remények szerint megnyitja majd az utat Észak-Korea és az Egyesült Államok tárgyalásai felé. A felek állítólagos megállapodásának részletei azonban nem ismeretesek.



A Yonhap dél-koreai hírügynökség jelentése szerint a vacsorán részt vett az észak-koreai vezető nyilvánosság előtt ritkán megjelenő felesége, Li Szol Dzsu és húga, Kim Jo Dzsong is.



A dél-koreai delegáció, amelynek tagjai között van a titkosszolgálatot vezető Szu Hun, illetve az országegyesítési miniszter helyettese, Csung He Szung is, a tervek szerint további phenjani találkozók után még kedden hazatér.



Csung még a látogatás előtt azt mondta: arra készül, hogy szót emeljen a Koreai-félsziget atommentesítéséért és a tartós béke megteremtéséért. "Átfogó megbeszélésekre számítunk a Korea-közi tárgyalások folytatásáról, valamint az Észak-Korea és a nemzetközi közösség - benne az Egyesült Államok - közötti párbeszéd lehetőségéről" - tette hozzá.



Phenjan és Washington is hajlandónak mutatkozik a tárgyalásra, azonban Donald Trump amerikai elnök leszögezte: a közeledésre csak akkor kerülhet sor, ha Észak-Korea feladja atomfegyverkezési programját. Phenjan korábban megesküdött, hogy ez sohasem fog megtörténni. A nemzetközi közösség súlyos szankciókkal sújtotta Észak-Koreát az ENSZ tilalma ellenére folytatott nukleáris fegyverkezése és rakétaprogramja miatt.



Csung és Szu a hét folyamán az Egyesült Államokba utaznak, hogy tájékoztassák szövetségesüket a phenjani tárgyalások eredményéről.



A Koreai-félszigeten az év eleje óta az enyhülés és a közeledés jelei mutatkoznak. Phenjan számos gesztust tett, amelyet Szöul és a békepárti Mun kedvezően fogadott. A két Korea jogilag még mindig háborúban áll egymással, mert az 1950 és 1953 közötti koreai háborúnak egy fegyverszüneti egyezménnyel vetettek véget, és a felek azóta sem kötöttek békeszerződést.