Közeledhet egymáshoz a menekültpolitika kérdésében Magyarország és az új osztrák kormány

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alkotta új osztrák kormány várhatóan nem fog konfrontálódni a menekültpolitika kérdésében Magyarországgal, és a két ország vezetése közeledhet egymáshoz - mondta Molnár Tamás Levente Ausztria-szakértő az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Közlése szerint Sebastian Kurz (ÖVP) új osztrák kancellár már külügyminiszterként is szorgalmazta - a magyar kormány álláspontjával egybehangzóan - az uniós külső határok védelmének megerősítését.

Ugyanakkor az ÖVP a menekültpolitika tekintetében számos ponton magáévá tette a tőle jobbra álló szabadságpárt elképzeléseit, ami sikeresnek bizonyult a választásokon - tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa.



Arról is szólt, hogy eközben az új osztrák kormány deklarálta az Európai Unió melletti elkötelezettségét is. A koalíciós megállapodásban is szerepel, hogy Ausztria az Európai Unió integrált része, és ezt jelzi az is, hogy kancellárként Kurz első útja Brüsszelbe vezetett - mondta a kutató.