Közel százan haltak meg Kabulban, amikor felrobbantottak egy tartálykocsit

A muzulmán böjti hónap, a ramadán elején elkövetett merénylet volt az utóbbi időszak egyik legtöbb halálos áldozattal járó terrorcselekménye Afganisztánban. Szerda estig senki sem vállalta magára az elkövetését.A támadást a német nagykövetség megerősített kapuja közelében, egy forgalmas csomópontnál hajtották végre a délelőtti csúcsforgalom idején, azonban más fontos környékbeli létesítmények - így a francia és a török nagykövetség épülete - is megrongálódtak.A NATO vezette afganisztáni Eltökélt Támogatás Művelet (RSM) kabuli parancsnoksága közölte: az afgán biztonsági erők megakadályozták a pokolgépet szállító tartálykocsit abban, hogy behatoljon a számos külföldi nagykövetségnek, az afgán elnöki hivatalnak és külügyminisztériumnak, valamint az RSM hadiszállásának helyt adó úgynevezett Zöld Zóna belsejébe, így a merénylő feltehetően nem érte el a tervezett célpontját.A dpa német hírügynökség a helyszínen készült fényképek alapján azt írta, hogy a német nagykövetség épülete súlyosan megrongálódott, az utca felőli ablakok közül többtucatnyi betört. A német külügyminiszter közölte, hogy a nagykövetség több munkatársa megsebesült, egy afgán biztonsági őr pedig életét vesztette. Németország továbbra is elkötelezetten támogatja az afgán kormányt az ország stabilizálásában, és ezen "cseppet sem változtatnak" a "megvetésre méltó" támadások - hangsúlyozta Sigmar Gabriel. Angela Merkel kancellár hangsúlyozta: "az ilyen pillanatokban ismét megmutatkozik, hogy a terrorizmus nem ismer határokat". "Azonban a részvét és a gyász is határokon átívelően egyesíti az embereket, és megerősíti határozottságukat. Így a kabuli támadók is csak azt érték el, hogy "folytatjuk a harcot a terrorizmus ellen, és meg is nyerjük".A japán külügyminisztérium közölte: nagykövetségük két japán állampolgárságú alkalmazottja könnyebben megsebesült a robbantásban, a követség épülete is kisebb károkat szenvedett. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szerint francia áldozatokról egyelőre nincsen tudomásuk, Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter elmondta, hogy a robbantás után a török diplomáciai képviselet személyzetének egy részét kimenekítették Kabulból. Az indiai nagykövetség több ablaka betört, a kínai nagykövetség is megrongálódott, de a bent tartózkodóknak nem esett baja.A BBC brit közszolgálati adó megerősítette, hogy a robbanásban meghalt egyik afgán állampolgárságú dolgozójuk. Mohammed Nazír sofőr négy újságírót szállított a BBC helyi irodájába. Az újságírók megsebesültek, állapotuk azonban nem életveszélyes - közölte BBC World Service igazgatója.A merényletben megsebesült tizenegy amerikai állampolgár is, akik szerződéses alkalmazottként dolgoztak Kabulban, egyikük sérülése sem életveszélyes.Basír Mudzsahid, a kabuli rendőrség szóvivője azt mondta, nem tudni, hogy pontosan mi volt a merénylet célpontja. Hozzátette: a robbanás, amely száz méteres körzetben erősen megrázkódtatta a környékbeli épületek nyílászáróit, nagyon nagy erejű volt. Egy egészségügyi tisztviselő szerint az áldozatok főként afgán civilek.Zabiullah Mudzsahid, a tálib mozgalom szóvivője gyakorlatilag elhatárolódott a támadástól, és mint mondta, a tálibok mozgalma határozottan elítéli az olyan céltalan támadásokat, amelyeknek civil áldozatai vannak.Asraf Gáni afgán államfő élesen elítélte a merényletet. Közleményében azt írta: "A terroristák még a ramadán szent hónapjában, a szívjóság, az áldás és az imádság havában sem hagynak fel az ártatlan emberek gyilkolásával".Határozottan elítélte az Európai Unió és a NATO szerdán az afgán fővárosban elkövetett robbantásos merényletet. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Twitter-üzenetében együttérzéséről biztosította a "borzalmas támadás" áldozatainak hozzátartozóit, valamint hangsúlyozta, hogy az észak-atlanti szövetség Afganisztán mellett áll a terrorizmus elleni küzdelemben. Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője saját maga és az EU nevében is szolidaritásáról biztosította az afgán népet, illetve az áldozatok családját. Mint közölte, az unió kabuli képviselete kész segítséget nyújtani a robbantás által érintett európai nagykövetségeknek.A Fehér Ház nyilatkozatában olyan "kegyetlen merényletet" említett, "amelynek barbár jellegét csak tovább növelte, hogy a ramadán idején követték el".Ferenc pápa ugyancsak elítélte az "aljas támadást", és legőszintébb részvétét tolmácsolta a kegyetlen erőszakcselekmény által érintetteknek.Az ilyen aljas és gyáva támadások semmilyen mértékben sem tántorítanak el bennünket elkötelezett szerepvállalásunktól a terrorizmus elleni küzdelemben - reagált a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a merényletre. A tárca a kormany.hu oldalon megjelentetett közleményében azt írták: a KKM-nél megdöbbenéssel értesültek a kabuli német nagykövetség előtt elkövetett robbantásról, amelyet "a leghatározottabban elítélünk". Kiemelték: Németország számíthat a magyar kormányra, hiszen "a polgáraink biztonsága e tekintetben is egyedüli fontossággal bír". A tárcánál együttérzésüket fejezték ki az áldozatok hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi gyógyulást kívántak.A merényletet határozottan elítélte a pakisztáni külügyminisztérium is, amely arról is beszámolt, hogy a támadásban megrongálódott a pakisztáni diplomaták közelben lévő lakhelye, többen könnyebben megsebesültek.