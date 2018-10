Közel kétezer áldozata van az indonéziai földrengésnek és szökőárnak

A legfrissebb összesítések szerint már 1944 halottja van az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó, 7,5-es erősségű földrengésnek és az azt követő szökőárnak - közölte a helyi katasztrófavédelem hétfőn.



Muhammad Thohir, a hadsereg szóvivője szerint még tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma, mert egyelőre nem kaptak utasítást arra, hogy leálljanak a halottak utáni kutatással.



A hatóságok attól tartanak, hogy akár az ötezret is elérheti az eltűntek száma. Szeptember 28-án történt a természeti katasztrófa, és már gyakorlatilag nagyon kicsi az esélye annak, hogy találnak élve maradt embereket az összedőlt épületek romjai alatt.



A földrengésben megsemmisült házak számát mintegy 66 ezerre becsülik. Feltehető, hogy sokan rekedtek a romok alatt azokon a területeken, ahova a megrongálódott infrastruktúra és egyéb okok miatt még nem jutott el a hatósági segítség. Az első helikopteres szállítmányok is csak hamarosan érkezhetnek meg az érintett körzetek felett.



A helyi segélyszervezetek, közte a vöröskereszt adatai szerint, mintegy 1800 embert kezelnek kórházakban különböző mértékű sérülésekkel.



Az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatalának (OCHA) értesülései szerint csaknem 200 ezer embernek van sürgős szüksége segítségre, akik közt rengeteg gyerek is van.