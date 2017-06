Közel hatszáz toronyház borítása lehet még gyúlékony Angliában

"Nyilvánvalóan kapcsolatban állunk az összes helyi hatósággal, hogy sürgessük őket, mielőbb küldjenek mintákat, hogy haladéktalanul el lehessen végezni a szükséges vizsgálatokat"

arról tájékoztatta a törvényhozást, hogy. Több szemtanú a múlt heti tűznél arról számolt be, hogy az épület gyufaszálként lobbant lángra, mert a tűz villámsebesen terjedt felfelé az épület külsején. Szakértők vizsgálják, hogy a nemrég felújított épületre felszerelt, alumíniumlemezekből és műanyagból álló borítás okozta-e a tűz gyors terjedését.A brit miniszterelnök a törvényhozásban. May napokon át nem volt hajlandó találkozni a túlélőkkel, áldozatokkal, ami miatt rengetegen bírálták, s többen a lemondását követelték.May szóvivője nem sokkal később adatokkal is szolgált. Azt mondta: a helyi tanácsok összesítése szerint- mondta a Downing Street szóvivője, hozzátéve, hogy A London nyugati részében található, 24 szintes Grenfell Tower a múlt héten gyulladt ki , feltételezések szerint egy zárlatos hűtőszekrény miatt. A lángoló pokollá változott épületben a hatóságok szerint 79 ember égett benn, de legtöbbjük földi maradványait valószínűleg sosem lehet majd megtalálni.