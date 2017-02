Közel 60 ezer beutazóvízumot vontak vissza Trump rendelete alapján

Közel 60 ezer beutazóvízumot vontak vissza eddig Donald Trump elnök bevándorlást szigorító, egy hete bejelentett rendelete alapján - közölte pénteken az amerikai külügyminisztérium.



A tárca ezzel a közlésével a The Washington Post 100 ezer vízum visszavonásáról szóló hírét cáfolta, amelyet a napilap az igazságügyi minisztérium egy jogi képviselőjére hivatkozva tett közzé. A lap hírét a CNN hírtelevízió is átvette.



A The Washington Post szerint az adatot az igazságügyi tárca képviselője közölte pénteken a Washington melletti Alexandria (Virginia állam) szövetségi bíróságán, ahol két jemeni testvér panaszát tárgyalták.



A két jemeni beutazását - számos más érkezőével együtt - múlt szombaton a Dulles nemzetközi repülőtéren akadályozták meg a bevándorlási hatóságok Donald Trump előző nap kihirdetett elnöki rendelete alapján. Jogi képviselőjük szerint beutazási vízumuk feladására kényszerítették őket, és rövid úton feltették őket egy Etiópiába tartó repülőjáratra.



A vitatott elnöki rendelet értelmében az Egyesült Államok hét, muzulmán többségű országból - Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből - azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztette a beutazást, Szíriából pedig határozatlan ideig nem fogad menekülteket, emellett 120 napra leállította teljes menekültprogramját.



A rendelet és a beutazók visszafordítása ellen másnap százak tüntettek a Dulles nemzetközi repülőtéren.



Az intézkedés világszerte nagy felzúdulást váltott ki, úgy az érintett muzulmán országokban, mint az Egyesült Államok nyugati szövetségesei körében.