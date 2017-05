Közel 150 halottja van a Brák as-Sáti légi bázis elleni támadásnak

Legalább 141 ember vesztette életét a líbiai egységkormányhoz hű milíciáknak a riválisaik által ellenőrzött Brák as-Sáti légi bázis ellen végrehajtott támadásában, a halottak többsége az ország keleti felét uraló Halifa Haftár tábornok katonája - közölte pénteken a Haftárhoz hű erők szóvivője.



Ahmed al-Mesmari szerint a halálos áldozatok között civilek is voltak, akik a támaszponton dolgoztak vagy egyszerűen csak a létesítmény közelében voltak, amikor a támadás történt.



"A katonák éppen egy díszszemléről tértek vissza, nem voltak felfegyverkezve" - tette hozzá. Állítása szerint a többségüket helyben agyonlőtték a támadók.



A szóvivő szerint a Haftárhoz hű erők megtorlásul légicsapásokat mértek a támadók dél-líbiai állásaira.



A Kelet-Líbiát ellenőrző tobruki parlament határozottan elítélte "az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet fegyvereseinek és az úgynevezett nemzeti egységkormánnyal szövetséges milíciáknak a Brák as-Sáti támaszpont elleni gyáva terrortámadását, amelyben tucatnyian meghaltak és megsebesültek".



A tobruki törvényhozás által el nem ismert Tripoliban székelő nemzeti egységkormány pénteken bejelentette, hogy vizsgálóbizottságot hoz létre az eset körülményeinek a kiderítésére. Úgy tudni, az ügy miatt a többi között - a támadás felelőseinek azonosításáig - felmentették tisztségéből al-Mahdi al-Bargáti védelmi minisztert is.



Korábbi értesülések szerint a Tripolival szövetséges nyugat-líbiai Miszráta egyik milíciája intézett támadást a délen fekvő Brák as-Sáti légi bázisra, amelyet korábban át kellett engednie egy rivális fegyveres csoportnak. Ez utóbbi az ország keleti felét uraló Líbiai Nemzeti Hadsereggel (LNA) áll kapcsolatban, amelyet Halifa Haftár tábornok vezet.



Bár Haftár az elmúlt időben némileg közeledett a Fájez esz-Szarrádzs vezette egységkormányához, ugyanakkor nem hajlandó alávetni magát a Tripoliban székelő vezetésnek és a kiújuló erőszak csak aláássa a békefolyamatot.



Martin Kobler, az ENSZ líbiai különmegbízottja döbbenten reagált a támadásra, amellyel kapcsolatban ő is állítólagos tömeges kivégzésekről szóló jelentéseket emlegetett.



Moammer el-Kadhafi líbiai diktátor hatalmának 2011-es megdöntése óta zavaros a líbiai belpolitikai helyzet A káoszt kihasználva az Iszlám Állam és más szélsőséges csoportok megvetették lábukat az észak-afrikai országban.