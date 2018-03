Kovács Zoltán Londonban: továbbra is a migráció a legfőbb kihívás

A kormányszóvivő, aki hétfőn a londoni magyar nagykövetségen tartott tájékoztatót magyar és brit újságíróknak, kijelentette: Magyarországot azon a címen ostorozzák, hogy nem tartja magát az európai értékekhez és nem a szabályok szerint jár el, de "mi azt látjuk, hogy valójában az Európa Unió nem tartja be az előírásokat".



Hozzátette: Magyarország határozottan visszautasítja, hogy megbüntessék azért, mert 2015-2016-ban mások nem tartották be a szabályokat.



Kovács Zoltán szerint "rossz ötlet bármiféle olyan kvótarendszer vagy algoritmus, amelynek célja az illegális bevándorlás következményeinek szétterítése" Európában.



Megfogalmazása szerint ez az európai szolidaritás kivitelezhetetlen változata.



A kormányszóvivő szerint a magyar kormány erőteljesen elveti azt a hozzáállást, hogy a migrációból előnyök származnak, és az ellenkező véleményekkel szemben meggyőződése, hogy a migrációt meg lehet állítani az EU határain.



Kijelentette: a kormány határozottan elveti azt az elvet is, hogy a migrációt ma már emberi jognak kell tekinteni.



A migráció nagyon drága, az integráció, vagy ahogy Nyugat-Európában gyakran emlegetik, az asszimiláció nem lehetséges, és Magyarország nem fog elfogadni olyan ajánlást vagy intézkedéseket, amelyek a Nyugat-Európában már jelentkező problémákat megteremtenék Magyarországon és környezetében is - mondta a hétfői londoni sajtóbeszélgetésen Kovács Zoltán.



A brit EU-tagság megszűnéséről szólva - Boris Johnson brit külügyminiszter múlt heti budapesti látogatását is felidézve - kijelentette: a magyar álláspont szerint nem Nagy-Britannia megbüntetésében kell gondolkodni, a "fair Brexitet", a jó kilépési megállapodás elérését kell célként kitűzni, és Magyarország meggyőződése, hogy ez lehetséges.



Kovács Zoltán szerint ugyanakkor még túl korai lenne bármilyen kétoldalú jövőbeni együttműködésről szólni, meg kell várni, hogy az EU-ban maradó 27 ország a Brexit minden kérdéséről közös álláspontra jusson.



Hangsúlyozta: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok megszerzett jogosultságai nem sérülhetnek.



A Stop Soros törvénycsomagra vonatkozó kérdésre a kormányszóvivő azt mondta: a törvénycsomag egyértelmű célja a migrációhoz köthető jogszabályi rések bezárása. Kijelentette: az egyik komoly probléma az, hogy a magukat emberi jogi szervezetként bemutató csoportok közül nagyon sok gyakorlatilag az illegális migrációt segíti elő.



Az EU határainak megvédése a tagországok és az uniós szakosított szervezetek feladata, ebben nincs szükség a nem kormányzati szervezetek közreműködésére, ahol pedig humanitárius segítségre van szükség, azt szabályozott módon kell intézni - mondta a hétfői londoni sajtóbeszélgetésen Kovács Zoltán.