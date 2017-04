Korrupcióellenes intézkedéseket követeltek Pozsonyban

Néhány ezer fős, túlnyomó többségében fiatalok alkotta tüntetési menet vonult át kedden késő délután Pozsony óvárosán korrupcióellenes intézkedéseket követelve, illetve "elég volt Ficóból" és "Jobb országot" jelszavakat skandálva.



A Facebookon rövid idő alatt megszervezett tüntetést két középiskolás fiatal kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy ilyen módon akarnak hangot adni a "Szlovákiában egymást követő korrupciós ügyek" miatti elégedetlenségüknek.



A megmozduláson a szervezők és a városi rendőrség egybehangzó becslése szerint mintegy ötezren vettek részt, a menet a pozsonyi Hviezdoslav térről indult a Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) terére, a rendezvény mintegy másfél órán át tartott. A téren fellépő szónokok beszédeikben többnyire az országban "elterjedt korrupciót" ostorozták, ugyanakkor a "társadalom tarthatatlan és a szélsőségességek térnyerését elősegítő" helyzetéről beszéltek.



A tüntetés résztvevőinek ötezres száma Pozsonyban viszonylag magasnak számít, tekintve, hogy az elmúlt években ennél több embert csak a két évvel ezelőtt a bevándorlás és "Európa iszlámosítása" ellen rendezett tüntetés mozgatott meg. Pozsonyban a tavalyi év folyamán is több "korrupció-ellenesként" meghirdetett megmozdulást tartottak, ám ezeken a - rendszerint ellenzéki pártok által szervezett - tüntetéseken - legfeljebb csak néhány száz főt ért el a résztvevők száma. A mostani megmozdulás viszonylag magas létszámának jelentőségét némileg árnyalja, hogy Szlovákiában az oktatási intézményekben ma még tart a húsvéti szünet, s a megmozdulások helyszínén népszerű könnyűzenei előadók is felléptek.



Bár a tüntetési menetet a szervezők "politikamentes rendezvényként" hirdették meg, a megmozdulást a pozsonyi törvényhozás két nagyobb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) valamint az ugyancsak erőteljesen kormánykritikus Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom is támogatásáról biztosította, így tett a napokban a pártalapítástól nyilvánosan elzárkózott Andrej Kiska államfő is.



A rendezvény "apolitikus" jellegét ugyancsak megkérdőjelezi annak a memorandumnak a tartalma, amelyet a pozsonyi kormányhivatalnak kézbesítettek a szervezők, s amelyben egyebek mellett - az ellenzék által huzamosabb ideje támadott és többször is visszahívni próbált - Robert Kalinák, belügyminiszter illetve az országos rendőrfőkapitány és egy különleges ügyész menesztését követelték.