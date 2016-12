Korrupció miatt emeltek vádat a volt argentin elnök ellen

Vádat emelt kedden az argentin szövetségi bíróság a korrupcióval vádolt Cristina Fenrnández de Kirchner volt elnök ellen.



Julián Ercolini szövetségi bíró a nap folyamán hagyta jóvá a vádiratot, amely egyebek mellett csalárd hivatalvezetéssel és tiltott üzleti kapcsolatokkal gyanúsítja a volt államfőt, illetve egykori kabinetjének két miniszterét, Julio de Vidot és José Lópezt is.



A bíróság egyben utasítást adott Fernández 10 milliárd pesót kitevő, azaz 184 milliárd forintnak megfelelő vagyonának a zárolására is.



Az ügyben megnevezték a Néstor Kirchner elhunyt elnökhöz közelálló Lázaro Báez korábban letartóztatott üzletembert is, aki a gyanú szerint a Kirchner-házaspár 12 éves országlása idején az elnöki pár bizalmas barátjaként közművekkel kapcsolatos közbeszerzések odaítélésével jogosulatlan előnyökre tett szert, rendszeresen kapott busás megbízásokat az államtól, és sikkasztott is, a pénzt pedig svájci bankszámlákra utalta.



A volt államfő elítélte az argentin igazságszolgáltatás ellene irányuló eljárását, amelyet "a politikai üldöztetés nagy műveletének" nevezett.



Fernández nyolc éves elnöki mandátuma alatt (2007-2015) folyamatosan felmerült ellene a korrupció vádja. Azóta, hogy tavaly decemberben távozott tisztségéből, rá is kiterjedtek a pénzmosás és csalás ügyében kezdeményezett vizsgálatok. Pénzmosás miatt áprilisban emeltek vádat ellene.