Korrupció gyanújával őrizetbe vettek egy volt mexikói kormányzót

Nemzetközi körözés alapján őrizetbe vették korrupció gyanúja miatt a Mexikóban kormányzó Intézményes Forradalmi Párt (PRI) egyik politikusát, Quinata Roo állam korábbi kormányzóját Panamavárosban - tudatta vasárnap a mexikói főügyészség.



A 37 éves Roberto Borge tavalyig állt a Yucatán-félsziget keleti felén fekvő mexikóiállam élén, ahol a népszerű üdülőhely, Cancún is található. Panamaváros nemzetközi repülőterén fogták el. Éppen egy Párizsba tartó gépre készült felszállni. A mexikói hatóságok gyanúja szerint Borge "törvénytelen forrásokból származó pénzeket kezelt".



A mexikói ügyészség elmondta: május végén adtak ki Borge ellen nemzetközi elfogatóparancsot.



Áprilisban a szintén a PRI-hez tartozó volt veracruzi kormányzó Javier Duarte kezén csattant korrupciós vádak miatt a bilincs. Őt Guatemalában vették őrizetbe, és jelenleg is kiadatására vár. A korrupciós botrányok alaposan megtépázták a PRI népszerűségét, és a mexikói államokban éppen most tartanak helyi választásokat, a párt pedig el is veszítette egyik korábbi fellegvárát.