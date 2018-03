Kormányátalakítás várható Szerbiában, a miniszterelnök lemondásról beszél

Kormányátalakítás várható Szerbiában a közeljövőben - jelentette be Ana Brnabic miniszterelnök kedden, aki terveiről az államfővel is egyeztet hamarosan.



A miniszterelnök ugyanakkor bejelentette, hogy szükség esetén akár ő is lemond, mert jelenleg a kormány nem tud csapatként működni, így pedig nem tud eredményeket felmutatni.



A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a miniszterelnök azt mondta, amint visszatér pénteki brüsszeli tárgyalásáról Aleksandar Vucic államfő, leülnek tárgyalni a kormány átalakításáról.



Emlékeztetett arra, hogy kizárólag Aleksandar Vucic kérésére vállalta el a miniszterelnöki tisztséget, mégpedig azért, mert tudja, "mennyire fontos az elnök számára Szerbia haladása", de a kormány csak akkor tud eredményeket felmutatni, ha csapatként dolgozik együtt. "Csapatként fogunk működni, az egyéni hiúságok és a saját érdekek népszerűsítése nélkül, és eredményesek leszünk, vagy nem én leszek a kormányfő" - fogalmazott Brnabic.



A főként a Vucic által vezetett Szerb Haladó Párt (SNS), valamint koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) tagjaiból álló kormányt a párton kívüli Ana Brnabic vezeti tavaly június óta, akkor mondott le ugyanis a kormányfői tisztségről Aleksandar Vucic, hogy átvehesse az államfői funkciót.



Brnabicot többször is támadták éppen azért, mert nem tagja egyetlen pártnak sem, de bírálták azért is, mert nő, illetve azt is többen a szemére vetették, hogy nyíltan vállalta leszbikusságát.



A kormányon belül a miniszterelnök többször összetűzésbe került Zorana Mihajlovic építésügyi miniszterrel - aki a sajtóban megjelent pletykák szerint magának akarta a kormányfő széket, és nehezen viseli, hogy egy másik nő legyen a "főnöke" -, valamint gyakran bírálta az egészségügyi, illetve a művelődési minisztert. A belgrádi lapok szerint egy lehetséges kormányátalakítás alkalmával várhatóan lecserélik a gazdasági, a munkaügyi, a művelődési, az egészségügyi, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági, a sportügyi és a pénzügyminisztert is. Utóbbi személyes okokra hivatkozva többször is utalt már arra, hogy lemondana, a művelődési tárca vezetője teljesen láthatatlan a közvélemény számára, a többi politikus munkájában pedig számos alkalommal talált hibát a miniszterelnök.



Noha Aleksandar Vucic államfő - aki egyben a nagyobbik kormánypárt, a Szerb Haladó Párt elnöke is - többször is azt mondta, nem akar előrehozott választást kiírni, a szerb sajtó szerint nem kizárt, hogy mégis inkább úgy dönt, egy voksolással csillapítja a kormányban tapasztalható feszültségeket.



Ez az ötlet nem áll távol a tavaly államfővé választott Vucictól. Amióta 2012-től a kormány tagja lett, egyik szerb kabinetnek sem sikerült kitöltenie megbízatási idejét, átlagosan kétévente volt egy-egy választás, és most a belpolitikai körülmények is neki és pártjának kedveznek. A március 4-i belgrádi önkormányzati választás eredményei ugyanis arra mutattak rá, hogy az ellenzék szinte minden támogatottságát elveszítette. Ez azt jelenti, hogy ha előrehozott választást tartanának Szerbiában néhány héten vagy hónapon belül, akkor a parlamentbe csak 1-2 ellenzéki párt kerülne be, és a SNS akár a kétharmados többséget is megszerezhetné.