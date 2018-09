Korlátozás: maximum 30 ezer menekültet fogad be jövőre az USA

Az Egyesült Államok jövőre az ideinél kevesebb, maximum 30 ezer menekültet fogad be - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn.



Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta, hogy a korlátozást "az Egyesült Államok által nyújtott más típusú oltalommal és segítséggel együttesen" kell szemlélni. Hozzátette, hogy ezt a korlátozást nem szabad az amerikai humanitárius segítségnyújtás "egyetlen fokmérőjének" tekinteni.



A befogadási plafont Barack Obama elnöksége idején 110 ezerre emelték. Trump már 2017-ben 50 ezer főben korlátozta a befogadható menekültek számát, az idei esztendőre pedig a kormányzat 45 ezres kvótát állapított meg.



A tárcavezető leszögezte, hogy a befogadandó menekültek számának csökkentését biztonsági aggodalmak is magyarázzák. "Továbbra is felelősségteljesen átvizsgáljuk a menedékkérőket, annak elkerülésére, hogy olyanok lépjenek be országunkba, akik árthatnak nekünk" - fogalmazott.



Amerikai lapinformációk szerint mind a külügyminisztérium, mind a Pentagon (védelmi minisztérium) 45 ezres kvótát szeretett volna eredetileg, a Politico című lap értesülései szerint maga Mike Pompeo is a 45 ezres kvóta mellett foglalt állást.



A Politico hozzátette: a döntés érzékelteti Donald Trump és kormányzata eltökéltségét a menekült- és bevándorlási politika szigorítását illetően.