Koreák találkozása: diplomáciai probléma egy torta miatt

A probléma forrása, hogy a dél-koreai elnöki hivatal kedden nyilvánosságra hozta, mit szolgálnak majd fel Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök díszvacsoráján. A desszert pedig egy olyan édesség lesz, melyen az egységes Korea térképe szerepel majd ehető formában, és ezen egy olyan sziget is szerepel, amelyet Japán magának követel.



A japán sajtó arról számolt be, hogy a Koreában Tokto néven ismert, Japánban Takesimának nevezett sziget ábrázolása miatt a tokiói külügyminisztérium ázsiai ügyekért felelős főigazgatója fejezte ki tiltakozását a dél-koreai nagykövetségnél.



Tokto - amely gyakorlatilag egy nagyobbacska szikla a Japán-tenger déli részén, Japán és Dél-Korea között - évtizedek óta területi vita tárgya a két ország között. Szöul néhány fős rendőri jelenlétet tart fenn a szigeten, amely a saját megítélése szerint 1945-ben Koreával együtt felszabadult a japán uralom alól.