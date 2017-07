Korábbi dolgozó lövöldözött egy New York-i kórházban, ketten meghaltak

A New York-i rendőrségnek sikerült azonosítania azt a férfit, aki lövöldözni kezdett péntek délután a bronxi Lebanon kórházban, New Yorkban; Dr. Henry Bello volt az elkövető, aki korábban maga is az intézményben dolgozott.



Bill de Blasio New York-i polgármester sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldöző egy másik orvost megölt, és több sérült "az életéért küzd".



A rendőrség hat sebesültről számolt be. Egyiküket a lábán érte lövés, a másik öt sebesült sérülése viszont súlyos. James O'Neill helyi rendőri vezető azt mondta, hogy Bello a lövöldözés után megpróbálta felgyújtani magát, de végül inkább a saját fegyverével vetett véget az életének még a helyszínen.



Korábban



J. Peter Donald, a New Yorki rendőrség szóvivője szerint a fegyveres támadó meghalt.



A lövések a bronxi Lebanon kórházban dördültek el helyi idő szerint délután három óra felé.



A rendőrség korábban még nem tudott halálos áldozatokról. A hatóságok szerint legalább két embert meglőttek, míg a The New York Times című amerikai lap a tűzoltóság egy tisztségviselőjére hivatkozva három sebesült orvosról jelentett. A rendőrség vizsgálja, hogy hányan sebesültek még meg a lövöldözésben.



Korábban még arról lehetett tudni, hogy az elkövető még szökésben van, de még mindig az egészségügyi létesítmény területén tartózkodik.



A CBS televízió tudni véli, hogy a kórház egy volt dolgozója egy puskával barikádozta el magát az épületben. A hatóságok egyik névtelenséget kérő illetékese szerint a férfi egy orvosi köpenyt viselt, amelyben elrejtette fegyverét.



A televízióban látható felvételek a rendőrség és a tűzoltóság járműveivel körülvett kórházat mutatták, amelynek tetején fegyvert tartó rendőrök voltak.