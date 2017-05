Kopt keresztényeket támadtak meg Egyiptomban - 28 ember meghalt, főleg gyerekek az áldozatok

​Emberek a tantai Szent György-templom előtt 2017. április 9-én, miután pokolgép robbant a kopt keresztény templomban a virágvasárnapi istentisztelet alatt. Legalább huszonöt ember életét vesztette, mintegy ötven pedig megsebesült. (MTI/EPA/Mohamed Hoszam)

Az egyiptomi hatóságok legfrissebb adatai szerint legalább 28 ember meghalt, huszonketten pedig megsebesültek kopt keresztények elleni fegyveres támadásban pénteken az Egyiptom déli részén fekvő el-Míneja tartományban.Az al-Ahram arab hírportál a kopt ortodox egyházra hivatkozva közölte, hogy a halottak többsége gyerek. Orvosok elmondták, hogy egy két- és egy négyéves kisgyermek is van köztük.A kopt zarándokok két autóbusszal és egy teherautóval tartottak sivatagos területen át a Kairótól több mint 200 kilométerre délre található Magágában álló Hitvalló Szent Sámuel kopt szentről elnevezett kolostorhoz, amikorA támadók elmenekültek - közölte el-Míneja tartomány kormányzója, Esszám el-Bedajvi az állami televízióban. A fegyveresek egy belügyi szóvivő szerint három terepjáróval érkeztek a támadás helyszínére.Az al-Ahram szerint az egyik autóbuszban mintegy 40 gyerek utazott, a másik busz utasai pedig felnőttek voltak., amely a szombaton kezdődő muzulmán böjti hónap, a ramadán előtti napon történt.A hatóságok lezárták a támadás helyszínét, ésA 92 milliós lélekszámú egyiptomi lakosság 10 százalékát kitevő koptok a közelmúltban több véres merénylet célpontjai voltak.Legutóbb a virágvasárnapi misén robbant pokolgép április 9-én a tantai Szent György és az alexandriai Szent Márk kopt székesegyháznál. A két támadásban legalább 43 ember meghalt, és a sebesültek száma a százat is meghaladta.Ferenc pápa áprilisban apostoli látogatáson járt a muzulmán többségű Egyiptomban, találkozott II. Tavadrosszal, a kopt ortodox egyház pátriárkájával és Ahmed et-Tajjebbel, a kairói al-Azhar egyetem és mecset nagyimámjával. A katolikus egyházfő lerótta kegyeletét a kairói Szent Péter templomban elkövetett merénylet áldozatai előtt is. A pápai látogatás után az Iszlám Állam egyiptomi szövetségesei újabb, keresztények elleni támadásokat helyeztek kilátásba.A németországi látogatáson tartózkodó Ahmed et-Tajjeb elítélte a merényletet, amellyel szerinte az országot kívánják destabilizálni."Felszólítok minden egyiptomit, egyesüljenek a kegyetlen terrorizmussal szemben" - üzente az egyiptomi muszlim egyházi méltóság. Abdel-Fattah esz-Szíszi elnök értekezletet hívott össze a biztonsági vezetők részvételével - jelentette a MENA hivatalos egyiptomi hírügynökség.Az államfő akkor azzal vádolta a dzsihadistákat, hogy a kisebbségekre támadva viszályt szítanak az országban.Az egyiptomi igazságügyi szervek a múlt héten jelentették be, hogy 48 embert állítottak bíróság elé, akiket a három kopt templom elleni merényletben való részességgel gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a vádlottak az IÁ-val kapcsolatban álló "két sejt" - egy kairói és egy dél-egyiptomi - tagjai, és "az IÁ líbiai és szíriai táboraiban kaptak katonai kiképzést".Az Iszlám Állam egyik egyiptomi szárnya a Sínai-félszigeten pusztít, rendszeresen támadnak a biztonsági erőkre, amióta a hadsereg 2013 nyarán megbuktatta Mohamed Murszi iszlamista elnököt.Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken elítélte az egyiptomi merényletet. Közleményében a BT "legmélyebb részvétéről" biztosította az áldozatok hozzátartozóit, és hangsúlyozta, hogy az elkövetőket bíróság elé kell állítani.Számos arab ország és az Arab Liga is elítélte a koptok elleni újabb véres támadást. II. Abdalláh jordániai király "az emberi és vallási értékeket semmibe vevő gyáva tettnek" nevezte a merényletet, és támogatásról biztosította Egyiptomot.Az iraki külügyminisztérium közleményben erősítette meg, hogy Irak Egyiptom népe és kormánya mellett áll minden szélsőséges és terrorcsoport elleni harcban.Szaad Haríri libanoni kormányfő hangsúlyozta: "összpontosítani kell erőinket a szélsőségesség legyőzésére és a terrorizmus felszámolására". Elítélte a merényletet a szaúdi külügyminisztérium is.Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala közleményben fejezte ki az izraeli nép részvétét az egyiptomi népnek és Szíszi elnöknek. A közlemény hangsúlyozta: "gyorsabban felszámolható a terrorizmus, ha minden ország együttesen lép fel ellene". Egyiptom és Izrael 1979-ben békeszerződést kötött.A Gázai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet szóvivője, Favzi Barhúm közleményében "rút bűncselekménynek" nevezte a merényletet, amelyből csak "Egyiptom ellenségei húznak hasznot". A libanoni Hezbollah síita szervezet bejrúti közleményében "határozott kiállást szorgalmazott a vallás álarca mögé bújó terrorizmus ellen".Az orosz elnök támogatásáról biztosította Egyiptomot. "A zarándokok - közöttük nők és gyermekek meggyilkolása - ismét a terrorizmus barbár és embertelen lényegét mutatja" - áll a Vlagyimir Putyin által az egyiptomi elnöknek küldött táviratban.Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter hangsúlyozta: a vallás szabad gyakorlása alapvető jog. Franciaország határozottan Egyiptom mellett áll a terrorizmus elleni harcban - tette hozzá. A német külügyminisztérium szóvivője Berlinben kijelentette: Németország "a lehető leghatározottabban elítéli a hívők elleni hasonló támadásokat" és "együtt fog működni Egyiptommal annak érdekében, hogy ez a jövőben ne ismétlődjék meg".