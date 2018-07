Konzervatív, katolikus bírót jelölt Trump a legfelsőbb bíróságba

Az elnök döntését hétfőn este jelentette be a Fehér Házban. Beszédét és a főbírójelölt bemutatását valamennyi amerikai televízió élőben közvetítette.



Az 53 éves konzervatív Brett Kavanaugh 2006 óta a főváros, Washington fellebbviteli bíróságának tagja, és sajtójelentések szerint őt támogatta a Fehér Ház jogi főtanácsadója, Don McGahn is, aki a jelölési folyamatot irányította. A legfelsőbb bíróságba ezért kellett új tagot jelölni, mert Anthony Kennedy főbíró pár héttel ezelőtt bejelentette visszavonulását.



Donald Trump "briliáns jogászként" mutatta be jelöltjét, és hangsúlyozta, hogy kifogástalan szakmai előélettel, illetve páratlan felkészültséggel rendelkezik, valamint "bizonyítottan elkötelezett" a törvény előtti egyenlőség elve mellett.



Rövid beszédében Kavanaugh szakmai munkáját illetően azt ígérte: a törvény betű szerinti betartásán munkálkodik majd. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Washingtonban családjával együtt egy katolikus közösség aktív tagja.



Brett Kavanaugh a Yale Egyetemen végzett. Fiatal jogászként annak a Kenneth Starr bírónak volt a munkatársa, aki a kilencvenes években a Bill Clinton akkori elnök elleni vizsgálatot irányította. Később a George W. Bush vezette Fehér Házban volt jogi tanácsadó.



Jelöltségét a szenátusnak kell jóváhagynia. Hosszadalmas vitára számíthat, hiszen a demokrata párti szenátorok már közölték: nem támogatják Trump jelöltjét, részben mert szerintük a jelöléssel meg kellett volna várni az őszi félidős választásokat, részben pedig mert úgy vélik, Kavanaugh megszavazásával a legfelsőbb bíróság konzervatív irányba tolódik el. Elemzők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy Kavanaugh a fellebbviteli bírói kinevezésekor már sikeresen szerepelt a nagyon kemény szenátusi meghallgatáson.



A legfelsőbb bírói kinevezés egy életre szól, és az amerikai politikai és közéletben rendkívül fontos döntés. A szövetségi legfelsőbb bíróság ugyanis az amerikai életet meghatározó, kötelező erejű döntéseket hoz.



A jelölés utáni első reakciók republikánus politikusoktól érkeztek. Paul Ryan házelnök "tökéletes választásnak" nevezte Kavanaugh jelölését, Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője pedig "pompás választásról" beszélt első nyilatkozatában. Dicsérte és "briliáns jogásznak" minősítette a jelöltet George W. Bush is. John McCain arizonai szenátor, aki eddig Donald Trump valamennyi döntését bírálta, közleményben tudatta, hogy támogatja Brett Kavanaugh jelöltségét. McCain a jelölt "kifogástalan" szakmai előéletét méltatta, és leszögezte, hogy Kavanaugh "igazságos és független" bíróként szerzett szakmai elismertséget.