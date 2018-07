Komoly jelek utalnak arra, hogy gyújtogatás okozta a görög erdőtüzet

Gyújtogatás a terroristák új módszere



Nem csak a szándékos gyújtogatást nem lehet kizárni, de azt sem, hogy mindez terroristák műve. Az Iszlám Állam tavaly felszólította a híveit, válasszanak a lőfegyveres vagy járműves támadásaikhoz képest is egyszerűbb és könnyebb terrormódszert. Ez pedig a gyújtogatás, amit "igazságos terrornak" neveztek el. Ehhez pedig könnyen beszerezhetők az alapanyagok és nehéz ellene védekezni. – A történelem során a gyújtogatás komoly szerepet játszott a modern gerilla-hadviselésben, ahogy a magányos terrorakciókban is. Az ilyen támadások városok, lakókerületek, köztulajdon, magántulajdon és kormányzati tulajdon megsemmisítésére is alkalmasak, ahogy nagyszámú ember megölésére is – írták a Rumiyah című lap "Gyújtogatás" című vezércikkében. Terroristák hetekkel e cikk megjelenése előtt bizonyítottan ezt a módszert alkalmazták: 2016 végén Izrael kétszázhúsz pontján gyújtottak tüzet erdőkben és városokban. Harmincöt embert vettek őrizetbe, több arab nemzetiségű férfit, akik közül sokan vallották be a szándékos gyújtogatást.

Légi felvétel leégett lakóházakról és megperzselődött fákról az Athéntól 30 kilométerre, keletre fekvő Matiban 2018. július 25-én. A görögországi erdőőüzek halálos áldozatainak száma 81-re emelkedett, sokan eltűntek. (MTI/AP/Antonisz Nikolopulosz)

Mint mondta, műholdas felvételek elemzése és a helyszínen végzett vizsgálatok alapján feltételezik azt, hogy a hétfőn rövid időn belül több helyen felcsapó tüzeket gyújtogatással okozták az Athéntól mindössze 29 kilométerre lévő, teljesen felperzselt Mátiban és a fővárostól nyugatra, az erdőkkel szegélyezett Kinétában is.Hírügynökségek szerint a felvételeken az látható, hogy Kinétában alig fél órán belül három helyen csaptak fel lángok sorban, az országúttal párhuzamosan.A polgári védelmi miniszter nem zárta ki, hogy a tűzoltóság és a rendőrség hibázott, fogalmazása szerint „eredményesebben is tehette volna a dolgát".A kérdésre, hogy lehetett volna-e másképp is reagálni a tűzvészre, Tószkasz azt válaszolta: „lelkiismeretből" felajánlotta lemondását Alekszisz Ciprasz miniszterelnöknek, aki azonban elutasította, arra hivatkozva, hogy „ez most a harc ideje".A görög hatóságok csütörtökön közölték, hogy 83-ra emelkedett az erdőtüzek halálos áldozatainak száma, többtucatnyi embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A halottak között van egy ír és egy belga állampolgár is – jelentette az ERT közszolgálati rádió. Korábbi hírek szerint két lengyel állampolgár is halálát lelte a tűz miatt.A tüzek nem hunytak ki teljesen, még mindig mintegy 300 tűzoltó és önkéntes vesz részt az oltásban.