Kivágták a Fehér Ház csaknem kétszáz éves magnóliájának jelentős részét

Eltávolították szerdán a Fehér Ház déli homlokzatát csaknem kétszáz éve díszítő liliomfa nagy részét rossz állapota, illetve a biztonsági kockázat miatt, amelyet jelentett - közölte a first lady egyik szóvivője.Az Egyesült Államok Nemzeti Botanikus Kertjének szakértői által folytatott felülvizsgálat után megállapítást nyert, hogy "a jelenlegi rögzítési rendszer nélkül a magnólia évekkel ezelőtt kidőlt volna" - derül ki a CNN hírcsatorna által közzétett hivatalos dokumentumból. Stephanie Grisham, Melania Trump szóvivője elmondta, hogy a first lady a jelentést átnézve és a Fehér Ház személyzetével egyeztetve jutott arra a döntésre, hogy a fa jelentős részét el kell távolítani."A first lady bízott abban, hogy minden szükséges erőfeszítést megtesznek a történelmi fa megőrzése érdekében, és aggódott a látogatók és a sajtó munkatársainak biztonsága miatt, akik gyakran a fával szemben állva várták a Marine One - az elnöki helikopter - felszállását" - közölte Grisham. A szakértők szerint a fa rossz állapotát kiváltó egyik tényező éppen a Marine One által keltett erős szél volt. Az elnöki helikopter rendszerint a Fehér Ház déli kertjében szokott leszállni.A first lady ugyanakkor azt kérte, hogy őrizzék meg a kivágott fa anyagát és hajtásait arra az esetre, ha felmerül a lehetősége egy új fa ültetésének. A CNN úgy értesült, hogy a liliomfa helyére hamarosan az eredeti magnólia egyik hajtását ültetik.A Fehér Ház Történelmi Egyesülete szerint a fát 1835-ben ültették Andrew Jackson akkori amerikai elnök utasítására, magjait maga Jackson hozta magával a Tennessee államban található Hermitage rezidenciájáról nem sokkal azután, hogy özvegyen maradt. A CNN szerint az akkori amerikai elnök elhunyt felesége, Rachel emlékére ültette a fát.A magnólia ikonikus "résztvevője" volt az elnöki rezidencia számos eseményének, sziluettje 1928 és 1998 között szerepelt az amerikai 20 dolláros bankjegyen.