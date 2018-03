Kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottját

A hírt Izsák Balázs, az SZNT elnöke tette közzé közösségi oldalán. Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából szombaton tartandó megemlékezésre és felvonulásra igyekezett Marosvásárhelyre, amikor a magyar-román határon a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról egy angol nyelvű végzést adtak át neki, mely indoklást nem tartalmaz.



Dabis Attila az MTI-nek megerősítette az információt. Hozzátette: pénteken a kora-délutáni órákban az Ártánd-Bors határátkelőhelyen próbált belépni Romániába.



Izsák Balázs, az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar állampolgárságú Dabis Attila 2011-ben önkéntesként kapcsolódott be az SZNT munkájába, és fontos szerepet vállalt a tanács nemzetközi kapcsolatainak a kiépítésében. Szervezőként segítette az SZNT vezetőinek a dél-tiroli, katalóniai, baszkföldi, skóciai látogatásait, kezdeményezője volt a nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezésnek, majd amikor az Európai Bizottság elutasította a kezdeményezés bejegyzését, Izsák Balázzsal ketten támadták meg az EU luxemburgi bíróságán az EB elutasító határozatát.



A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátoraként is tevékenykedő Dabis Attila szakértőként vett részt annak az árnyékjelentésnek az elkészítésében, amelyet az SZNT, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) készített az Európa Tanács számára arról, hogy Románia mennyiben teljesítette a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor tett vállalásait.



Dabis Attila az MTI-nek elmondta: a számára átadott vázlatos jegyzőkönyvben a határrendészet csupán azt közölte, hogy nemkívánatos személynek minősítették Romániában. Hozzátette: a kormányrendelet szerint - melyre hivatkoztak - bírósági határozat szükséges ahhoz, hogy valakit kitiltsanak Romániából. Kérésére nem közölték azonban, hogy mikor mely bíróság hozott személyéről határozatot, és mennyi ideig nem léphet be Romániába.



Dabis Attila kijelentette: büntetlen előéletű, a román hatóságokkal soha nem gyűlt meg a baja, nincs ellene európai elfogatóparancs, ezért nehezen megmagyarázható számára a kitiltása. Hozzátette, csakis a civil jogvédelemben elvégzett munkája válthatta ki a román hatóságok nemtetszését. Megjegyezte, az SZNT külügyi megbízottjaként nemzetközi fórumokon nyújtott több alkalommal tájékoztatást arról, hogy Románia nem tartja be a nemzetközi kötelezettségvállalásait.



Dabis Attila azt is elmondta: a budapesti Corvinus Egyetemen szerzett a közelmúltban doktori címet. A Tévhitek az autonómiáról című Székelyföld autonómiájának alkotmányossága alcímű doktori dolgozatában tudományos eszközökkel bizonyította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem ellentétes Románia hatályos alkotmányával.