Kiterjedt kábítószer-csempész hálózat tagjait fogta el a cseh és a moldovai rendőrség

Nagy kábítószer-csempész hálózatra csapott le a cseh és a moldovai rendőrség, 19 embert őrizetbe vettek - közölték a két ország hatóságai szerdai sajtóértekezletükön.



A tájékoztatás szerint a banda Hollandiából csempészett kokaint és ecstasy tablettát, valamint Csehországban termesztett marihuanát. A drogot Prágában, Brnóban, Ausztriában és Moldovában terítették a közvetítők.



A rendőrség szerint a hálózat kiterjedt és jól felszerelt volt, az elosztói rendszerben az elosztást és az elszámolást számítógépeken tartották nyilván.



Jakub Frydrych, a cseh kábítószer-ellenes szervezet igazgatója elmondta, hogy a csoport tagjait azzal gyanúsítják, hogy fejlett üzenetküldő programon keresztül tartottak kapcsolatot, és különleges számítógépes alkalmazást fejlesztettek ki a készletek, tartozások, a drogrendelések nyilvántartására. Ez utóbbi programot éveken keresztül használták. Csehországban a drogot kifejezetten a prágai és a brnói piacra szánták terítésre.



A cseh rendőrség 14 gyanúsítottat vett őrizetbe, míg a moldovai ötöt. A fő gyanúsított egy cseh állampolgár, aki az ügyleteket Csehországban szervezte. A feltételezett elkövetők 20-28 év közöttiek, egyikük azonban 56 éves. Akár 18 évi börtönre is ítélhetik őket.



A cseh kábítószer-ellenes szervezet a házkutatások során 13 ezer ecstasy tablettát, másfél kiló kokaint és 2,4 kilogramm marihuanát foglalt le februárban. A kokaint Ausztriába is becsempészték, míg az ecstasy tablettákat a moldovai piacra szánták.



A nyomozásban osztrák és holland rendőrök is közreműködtek.