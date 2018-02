Kiszelly: a CDU hozta a legnagyobb áldozatot a nagykoalícióért

Kiszelly Zoltán politológus szerint áldozatot hoztak a német koalícióban részt vevő pártok, leginkább a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és Angela Merkel kancellár, mert el akarták kerülni, hogy kisebbségi kormánya legyen Európa legerősebb gazdasági hatalmának, ezért a legkisebb rossznak gondolt nagykoalíciót választották.



A politológust csütörtökön az M1 aktuális csatornán arról kérdezték, hogy elkészült szerdán Berlinben a CDU, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződése.



Kiszelly Zoltán közölte: nagyon sok területen van vita a részt vevő pártok között, a migráció mellett az egészségügy, a nyugdíj- és az adórendszer kérdésében is.



Azt mondta: CSU mindenképpen jól járt, keresztül tudta vinni, hogy valamelyest korlátozzák a migránsok beáramlását, és Horst Seehofer bajor kormányfő erős minisztériumot kapott, a belügyminisztériumot kiegészítették az építési tárcával, utóbbi pedig azért különösen fontos, mert "egymillió lakás hiányzik" Németországban.



A CDU szerinte "nagyon sokat veszített", azért is, mert az egyik legfontosabb minisztériumot, a pénzügyet átengedték a szociáldemokratáknak. Megjegyezte: az eurozóna "adósságban úszó" déli része abban bízik, hogy a korábbinál kedvezőbb hitelezési feltételeket kaphat.



Szólt arról is, hogy a kormány támogatottsága alacsony, a felmérések szerint a többség már nem szeretné Merkelt kancellárnak.